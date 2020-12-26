هطول أمطار ما بين خفيفة ومتوسطة بالمناطق الصحراوية بطريق سفاجا - قنا

هطلت اليوم السبت، أمطار ما بين خفيفة ومتوسطة بالمناطق الصحراوية بطريق سفاجا / قنا، وتحديدا بمنطقة الكيلو 50، والكيلو 85، وأدت مياه الأمطار إلى تجمعات على جانبي الطريق.





كانت الإدارة العامة للإزمات بديوان عام محافظة البحر الأحمر، قد حذرت من احتمال سقوط أمطار على سلاسل جبال البحر الأحمر اعتبارا من الجمعة وحتى الثلاث أيام المقبلة، وطالبت المحافظة في بيان لها المواطنين بتوخي الحذر.





وكان محافظ البحر الأحمر، قد كلف مديري المديريات ورؤساء المدن والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية خلال فصل الشتاء خاصة على الطرق السريعة، واتخاذ كافة الاجراءات الوقائية للتعامل مع تداعيات سوء الأحوال الجوية وتفعيل غرف العمليات، وتشكيل فريق عمل للتدخل السريع تحسبًا لتداعيات سوء الأحوال الجوية والأمطار، مراجعة جميع الاستعدادات لمواجهة أي ظرف طارئ، والتأكد من تطهير جميع مخرات السيول.





وأوضح المحافظ أنه وجه مديرية الصحة بالتأكد من جاهزية جميع أقسام الإستقبال والطوارئ، وتكثيف النوبتجيات، وضرورة تواجد الطاقم الطبي من أطباء وتمريض وفنيين، والتأكد من توافر جميع الأدوية والمستلزمات والطعوم والأمصال، مع التنسيق مع الإسعاف والتأكيد على أماكن التمركزات بمختلف أنحاء المحافظة.