ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الإمارات تتسلم دعوة سعودية للمشاركة في القمة الخليجية بالرياض

السبت 26/ديسمبر/2020 - 02:27 م
الإمارات تتسلم دعوة
الإمارات تتسلم دعوة سعودية للمشاركة في القمة الخليجية
Advertisements
سمر صالح
تسلم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، دعوة من المملكة العربية السعودية، للمشاركة في القمة الخليجية المرتقبة بالرياض.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، إن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم "تسلم رسالة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، موجهة إلى صاحب الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات لحضور الاجتماع الـ 41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي سيلتئم في العاصمة الرياض في الخامس من يناير المقبل".

وأضافت الوكالة أن الرسالة تم تسليمها من طرف نايف فلاح الحجرف، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، الذي استعرض مع الشيخ محمد بن راشد مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وسبل دفع عجلة التعاون والتنسيق والتضامن بين دول وشعوب المجلس وصولا إلى تحقيق التكامل الشامل على مختلف الصعد.

ونقلت الوكالة تأكيد الشيخ محمد بن راشد خلال لقاء مع الحجرف "حرص الإمارات على توطيد روابط الأخوة والتسامح بين شعوب دول المجلس وترسيخ العلاقات الأخوية التي لا تنفصم عراها مهما اعتراها من شوائب أو مطبات مصيرها الزوال".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

لدعم التطوع.. اتفاقية جديدة بين الإمارات ومجلس التعاون الخليجي

اجتماع دبلوماسي عاجل لدول مجلس التعاون الخليجي بالكويت

وزير خارجية الكويت: عقد القمة الخليجية بالسعودية 5 يناير المقبل

رسالة عاجلة من خادم الحرمين لرئيس الإمارات يتسلمها حاكم دبي

ترشيحاتنا

احترس منها.. تعرف على أعراض السلالة الجديدة من فيروس كورونا

نصف ساعة بـ3 آلاف جنيه.. إحالة شبكة تعرى أون لاين للمحاكمة.. صور

بعد تصدرها التريند.. 10 صور تبرز جمال مكياج يسرا اللوزي

شائعات بتوقف الدراسة في الجامعات.. والتعليم العالي: لا قرارات جديدة بشأن الامتحانات حتى الآن

حبس 6 أشهر وغرامة 30 ألف جنيه للمتنمرين على منتخب مصر للسيدات

رسالة عاجلة من خادم الحرمين لرئيس الإمارات يتسلمها حاكم دبي

Advertisements

التعليم العالي تنفي صحة القرار الوزاري بتأجيل امتحانات الفصل الأول

عام التغلب على الوباء.. الحزب الشيوعي الصيني يقدم كشف حسابه: سيطرنا على كورونا

التعليم العالي: لا صحة لتعليق الدراسة بالجامعات والمعاهد.. والامتحانات في موعدها

ردا على قلق الأهالي من كورونا الامتحانات.. التعليم تعلن إجراءاتها الاحترازية

وزير التربية والتعليم يشارك في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات لحسم مصير الامتحانات

زيادة رحلات مصر للطيران الداخلية بالتزامن مع أعياد الكريسماس وإجازات نهاية العام

خلعت ملابسها لـ ثري عربي بـ3 آلاف جنيه.. أول اعتراف لسيدة بالتعري علي موقع تواصل شهير

باستثناء مونديال اليد..الأولمبية تمنع إقامة البطولات داخل الصالات بسبب كورونا

منظمة الصحة العالمية تحذر الشباب من سلالة كورونا الجديدة

قبل السعر الجديد.. رحلة أسعار البنزين في مصر وتوقعات الفترة المقبلة

واقعة غريبة.. طرد سيدة من مطعم بسبب ملابسها

كورونا يضرب البرلمان الجديد.. وفاة 3 نواب بعد فوزهم في الانتخابات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفيات كورونا.. مشاهير ماتوا بـ كوفيد 19 في 2020

يمنع وفاة 9 من 10 مصابين بكورونا.. تعرف على تفاصيل الحل السحري لمواجهة الفيروس

بالرغم من تقليدها جيب رانجلر.. ماهيندرا تحصل على موافقة دولية لبيع طرازها روكسور