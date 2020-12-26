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أخبار البلد

المصريون في الخارج: سعداء باختيار السفيرة نبيلة مكرم أفضل وزيرة في 2020

السبت 26/ديسمبر/2020 - 02:43 م
المصريون بالخارج
المصريون بالخارج
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سعيد العربي
أعرب عدد من رموز المشتغلين بالعمل العام المصري بالخارج بسعادتك لاختيار السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج أفضل وزيرة مصرية للعام 2020. 

وفي هذا الصدد،  قال بهجت العبيدي الكاتب المصري المقيم بالنمسا، مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج ، إن هذا الاختيار جاء عن جدارة واستحقاق وذلك لما قامت به نبيلة مكرم من جهد في كافة المجالات وإدارة جيدة  لكل الملفات والتي كان أبرزها ملف العالقين.

وأضاف بهجت العبيدي، أن العام 2020 شهد أسوأ كارثة مرت بالعالم في القرن التخير وهي كارثة انتشار فيروس كورونا والتي بسببها أغلقت الدول حدودها ما جعل السبل تتقطع بعشرات الآلاف إن لم مئات الآلاف بالنصريين بالخارج، فقامت مكرم بعمل غرف عمليات متعددة تستطيع التعامل مع مشكلة العالقين في كل دول العالم وهو ما كان له أكبر الأثر في حل هذه المشكلة التي لم تقدر دول كبرى على حلها، مؤكدا أن مكرم بذلت جهدا كبيرا في الملفات المختلفة.

ومن ناحيته قال علاء ثابت رئيس بيت العائلة المصرية في ألمانيا أننا نتقدم بالتهنئة للسفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج على هذا الاختيار الذي صادف أهله فهي تستحق عن جدارة هذا اللقب لأنها لا تهدأ وتبدل جهدا كبيرا في كل المشاكل التي تواجهنا.

وأكد علاء ثابت على استمراره لدعم الوزيرة في كل ما تقوم به من عمل لخدمة أبناء مصر في الخارج لأننا جنود لمصر ندعمها وندعم كل من يعمل على رفعة وطننا الغالي مثل نبيلة مكرم عبد الشهيد الوزيرة النشيطة المخلصة. 

ومن الولايات المتحدة الأمريكية قال المهندس طارق سليمان رئيس النادي الثقافي المصري أننا سعداء باختيار الوزيرة المحبوبة نبيلة مكرم بهذا اللقب الذي تستحقه بكل جدارة لما تقوم به من عمل يشهده الجميع.

وأضاف طارق سليمان أننا قمنا بتنظيم احتفالية ليلة أمس عبر برنامج زوم شارك فيها عدد كبير من رموز الهمل العام في أمريكا وكل دول العالم وذلك لتهنئة الوزيرة نبيلة مكرم وذلك قي رسالة شكر مننا لجهدها الكبير وعملها المتميز. 

ومن سويسرا قال جمال حماد رئيس بيت العائلة المصرية في جنيف أننا سعداء باختيار الوزيرة النشيطة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الهجرة كأفضل وزيرة في مصر لعام ٢٠٢٠ لأنها عملت بكل جد وجهد لحل مشاكل المصريين في الخارج ولهذا فهي تستحق هذا اللقب بجدارة واستحقاق.

وأكد جمال حماد على أهمية استمرار التفاف المصريين في الخارج حول وزارتهم وحول الوزيرة النشيطة المجتهدة. 

وقال نشأت زنفل الذي قام على إدارة الحفل الذي أقامه النادي النصري الثفافي بالوليات المتحدة الأمريكية أننا نتوجه بالشكر لكل الزملاء الذين شاركونا في تكريم الوزيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد بمناسبة اختيارها وزيرة العام ٢٠٢٠.
وتوجه زنفل بالتهنئة للسفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد لاختيارها وزيرة العام مؤكدا أنها تستحق هذا اللقب وأن الاختيار صادف أهله فهي تقوم بجهد كبير لحل كافة مشاكل المصريين بالخارج وتعمل في العديد من الملفات بهمة كبيرة. 

ومن باريس قال  صالح فرهود رئيس الجالية المصرية في فرنسا أنني باعتباري أقدم مصري في العمل العام على مستوى العالم حيث أنني اعمل بالعمل العام المصري في الخارج منذ ٣٢ سنة لم أر وزيرة بهذا النشاط وهذا العمل ولذلك فإنني أرى أن اختيار نبيلة مكرم عبد الشهيد كأفضل وزيرة في مصر هو اختيار سليم وصحيح ١٠٠%.

وأكد فرهود أن مكرم ستستمر كأفضل وزيرة للعام القادم أيضا وذلك لما تبذله من جهد ولأنها تقيم علاقات قوية مع رموز المصريين بالخارج الذين يشتغلون بجد وليس من أجل الشو الإعلامي من أجل مصر.

وتوجه فرهود بالتهنئة لمحرم متمنيا لها مزيد التوفيق. 

وقال مارك مجدي رئيس فرع الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج بألمانيا أننا فخورون باختيار السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد كأفضل وزيرة للعام ٢٠٢٠ مؤكدا أنها تستحق هذا القب لأنها تبذل جهدا كبيرا وتعمل على التواصل المستمر مع المصريين بالخارج بكل فئاتهم وكافة أعمارهم. 

وقال إسلام طاحون والد المطربة الأوبرالية الصاعدة مريم طاحون المقيمة بالنمسا أن نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج تستحق كل الاستحقاق هذا اللقب لأنها لا تتوانى عن دعم المواهب المصرية في الخارج كما حدث من دعمها لابنتي مريم المطربة المصرية الوحيدة في العالم في فن الغناء الأوبرالي، وهو ما كان له أكبر الأثر في مسيرتها.
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