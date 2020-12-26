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رياضة

كلاسيكو السعودية.. حجازي تميمة حظ الاتحاد لكسر عقدة الزعيم

السبت 26/ديسمبر/2020 - 04:17 م
أحمد حجازي
أحمد حجازي
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محمد السعيد
تتجه أنظار عشاق كرة القدم السعودية صوب ملعب الملك فهد الدولي، في تمام السابعة إلا عشر دقائق مساء، لمتابعة كلاسيكو الهلال والاتحاد، ضمن منافسات الجولة العاشرة، من مسابقة الدوري السعودي.

القنوات الناقلة لكلاسيكو الهلال والاتحاد:

ومن المقرر أن تنقل  عبر قناتي الرياضية السعودية 1 و 4، بتعليق فهد العتيبي، وعيس الحربين.

الهلال ضد الاتحاد:

ويسعى الهلال بقيادة مدربه الروماني رازفان لوشيسكو لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لتعزيز صدارته لجدول ترتيب الدوري السعودي.

في المقابل يطمح الاتحاد بقيادة مدافعه المصري أحمد حجازي في انتزاع الثلاث نقاط من الزعيم، للدخول في المنافسة على اللقب.

كان الهلال تفوق على القادسية بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الجولة الماضية، من مسابقة الدوري السعودي، بينما تعادل اتحاد جدة مع الرائد بدون أهداف.

الاتحاد يتسلح بحجازي لكسر عقدة الزعيم:

آخر فوز لاتحاد جدة  على الهلال، كان في 28 سبتمبر 2016، بمسابقة الدوري، حيث فاز النمور وقتها بهدفين دون رد، سجلهما أحمد حسن عسيري  وعبدالعزيز العرياني.

ويأمل اتحاد جدة في كسر عقدة الهلال، في ظل تواجد الصخرة المصرية أحمد حجازي.

وساهم أحمد حجازي بشكل كبير في تحسن نتائج الاتحاد هذا الموسم، حيث لم يهُزم الفريق في أي مباراة،  شارك فيها الفرعون المصري.

ترتيب الهلال والاتحاد:

ويتصدر الهلال جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي برصيد 22 نقطة، بينما يتواجد اتحاد جدة في المركز الخامس بـ 14 نقطة.

غياب الجماهير:

يذكر أن مباريات الدوري السعودي تقام بدون حضور الجماهير، بسبب فيروس كورونا المستجد  " كوفيد 19".
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