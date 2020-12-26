المطربة شيري ممدوح: ملهمتى في الغناء فيروز.. وأعشق الكينج منير.. فيديو

قالت الفنانة الشابة، شيري ممدوح، إن مشوارها الغنائي، بدأ منذ غنائها بكورال المدرسة، لافتة إلى أنها قررت في العام الثالث من دراستها للكلية أن تحترف الفن والغناء.





وأضافت شيري ممدوح، خلال استضافتها في برنامج "إنبوكس"، والمذاع على فضائية "صدى البلد 2" ، أن دراستها كانت مختصة بالإرشاد السياحي، وليس الفن، ولكنها استطاعت تطوير موهبتها، من خلال الورش، والتدريبات الموسيقية.





وأشارت "شيرى" إلى أن "فيروز" ملهمتها الفنية، موضحة أنه لا أحد لا يعشق أغاني المطربة فيروز، بالإضافة إلى "الكينج" محمد منير.





ومن جانبه قال جورج نبيل، عازف البيانو ، إنه تعرف عليها من خلال دروس "البيانو"، وعملوا معا لمدة عامين.



