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أخبار البلد

أهم الأخبار.. حقيقة تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول.. رسالة تامر حبيب لـ يسرا.. بشرى سارة للعاملين بجامعة القاهرة

السبت 26/ديسمبر/2020 - 04:29 م
أهم الأخبار
أهم الأخبار
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نشر موقع صدى البلد الإخباري عددا من الموضوعات الهامة نستعرضها من خلال التقرير التالي : 

التعليم العالي تنفي صحة القرار الوزاري بتأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول
أعلنت وزارة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن القرار المنسوب للدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن تعطيل الدراسة بالجامعات وتحويل جميع المستشفيات الجامعية إلى مستشفيات عزل والذي يتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي هو قرار عار تمام عن الصحة.. المزيد

تعرف على أبرز تصريحات يسرا اللوزي مع منى الشاذلي
تصدرت الفنانة يسرا اللوزي، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد تصريحاتها مع الإعلامية منى الشاذلي.. المزيد 

كمية متفجرات غير مسبوقة..القصة الكاملة لحادث انفجار مدينة ناشفيل الأمريكية
شوارع فارغة من المارة، محال تجارية مغلقة، حياة متوقفة، واحتفالات كريسماس تأجلت لحين انتهاء الجائحة، ليأتي انفجار ضخم يهز الجدران ويدمر كل شئ أمامه، وينشر الفوضى في المكان، هكذا كان الحال في مدينة ناشفيل عاصمة ولاية تينيسي الأمريكية، أمس الجمعة.. المزيد 

قبل السعر الجديد.. رحلة أسعار البنزين في مصر وتوقعات الفترة المقبلة
ينتظر جموع المصريين سعر البنزين الجديد في مصر، والذي قارب على الصدور وفقًا للاجتماع السادس للجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، والمعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي وتطبيق المعادلة السعرية المعلن عنها، وذلك مطلع يناير 2021 المقبل، على أن يكون إعلان السعر الجديد في موعد غايته 10 يناير المقبل.. المزيد 

باستثناء مونديال اليد..الأولمبية تمنع إقامة البطولات داخل الصالات بسبب كورونا
قررت اللجنة الأولمبية المصرية تعليق إقامة جميع البطولات التي تقام بالصالات المغلقة اعتبارا من اليوم، ويسمح  بإقامة البطولات في حالة قيام الاتحاد المسئول عن اللعبة باتخاذ كافة الإجراءت الاحترازية.. المزيد 

وكيل بن شرقي وأوناجم يحسم مصير الثنائي مع الزمالك.. ويهاجم أمير مرتضى
كشف كريم بلق وكيل اللاعبين أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم، مصير الثنائي مع نادي الزمالك، خلال الفترة المقبلة، وقال كريم بلق في تصريحات لصحيفة البطولة المغربية.. المزيد 

بعد إصابتها بفيروس كورونا.. رسالة من تامر حبيب لـ يسرا
عبّر السيناريست تامر حبيب، عن حبه الشديد للفنانة يسرا، وذلك أثناء تواجده في مهرجان الجونة السينمائي الأخير، وحرص على توجيه رسالة لها.. المزيد 

أحمد صلاح حسني يوشك على الانتهاء من تصوير مسلسل الدايرة
يوشك الفنان أحمد صلاح حسني، على الانتهاء من تصوير مسلسله الجديد "الدايرة" خلال أيام، بعدما تم تصوير أغلب مشاهد المسلسل في عدة لوكيشنات متنوعة.. المزيد

الخشت: علاج كورونا للعاملين بجامعة القاهرة مجانًا.. و50% خصما للأقارب
نجحت جامعة القاهرة ، خلال شهر ديسمبر الماضي، بتوجيه مبكر من الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، في وضع خطة استباقية شاملة مكنتها من إدارة أزمة تفشى فيروس كورونا بدرجة عالية من الكفاءة.. المزيد 

جاهزون للرد على أي هجوم.. تحذير شديد اللهجة من الجيش الليبي إلى تركيا
أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي، اللواء خالد محجوب، أن الجيش الليبي جاهز للرد على أي هجوم يستهدف منطقة الهلال النفطي، والتصدي للأطماع التركية.. المزيد 


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