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أخبار العالم

كمية متفجرات غير مسبوقة..القصة الكاملة لحادث انفجار مدينة ناشفيل الأمريكية

السبت 26/ديسمبر/2020 - 03:35 م
انفجار مدينة ناشفيل
انفجار مدينة ناشفيل
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قسم الخارجي
شوارع فارغة من المارة، محال تجارية مغلقة، حياة متوقفة، واحتفالات كريسماس تأجلت لحين انتهاء الجائحة، ليأتي انفجار ضخم يهز الجدران ويدمر كل شئ أمامه، وينشر الفوضى في المكان، هكذا كان الحال في مدينة ناشفيل عاصمة ولاية تينيسي الأمريكية، أمس الجمعة. 

هز انفجار ضخم مدينة ناشفيل الأمريكية، وذلك عقب تلقي الشرطة بلاغات عن وجود سيارة مشبوهة متوقفة في أحد شوارع المدينة، لتنفجر هذه السيارة قبل أن يصل فريق المفرقعات. 


كما نشرت وسائل إعلام أن 3 جرحى على الأقل نقلوا إلى المستشفى إثر إصابتهم في انفجار ناشفيل، كما ذكرت الشرطة أن الحادث أسفر عن إصابات طفيفة لأحد ضباط الشرطة، بينما فقد آخر سمعه. 


كما أفادت وسائل إعلام أمريكية بالعثور على أشلاء بشرية قرب موقع الانفجار في مدينة ناشفيل بولاية تينيسي الأمريكية.

ونقلت شبكة "سي بي إس" عن مصادر في قوات إنفاذ القانون قولها إنهم عثروا على ما يبدو أنه أشلاء بشرية قرب موقع انفجار ناشفيل، لكنهم لم يوضحوا ما إذا كانت الرفات تعود لشخص على صلة بتنفيذ التفجير أو إذا كان أحد الضحايا.

وأكدت السلطات الأمريكية عقب ذلك، أن الحادث هو هجوم متعمد، حيث قاموا بعملية تمشيط لجميع المنازل المتواجدة في محيط الحادث. 

كما أعلنت سلطات النقل العام في مدينة ناشفيل بولاية تينيسي الأمريكية وقف حركة الحافلات بالمدينة كإجراء أمني احترازي، كما أعلنت إدارة الطيران الفيدرالي الأمريكية وقف الرحلات الجوية مؤقتا من مطار ناشفيل الدولي بولاية تينيسي، بسبب مشاكل في ترددات الملاحة الجوية، عقب الانفجار. 

ومن ناحية أخرى، كشف عمدة مدينة ناشفيل الأمريكية، جون كوبر، أن القنبلة التي انفجرت زرعت في الشاحنة عن عمد، معلنا تطبيق حظر تجول في الفترة المسائية في ناشفيل إلى يوم الأحد المقبل".

وذكرت الشرطة الأمريكية أنها لم تعثر على قتلى إثر الانفجار، مضيفة: "لا نملك معلومات عن وجود خطر وشيك يهدد المدينة. ما زلنا في مرحلة التحقيق ولن نكشف تفاصيل الحادث الآن".

وأكدت الشرطة الأمريكية أنها لم تتوصل إلى أي مشتبه به في حادث الانفجار، موضحة أن دوافع منفذي الهجوم لا تزال مجهولة.

وقالت الشرطة إن كمية المتفجرات التي استُخدمت في التفجير غير مسبوقة في تاريخ الهجمات المماثلة داخل الولايات المتحدة.

وإلى القيادة السياسية، قال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، تلقى إحاطة بشأن انفجار مدينة ناشفيل. 

وذكر جود ديري، نائب المتحدثة باسم البيت الأبيض البيت الأبيض، أن ترامب سيواصل تلقي تحديات منتظمة عن تطورات انفجار ناشفيل الذي ألحق أضرارا واسعة، بعدد كبير من المباني، وأسفر عن وقوع إصابات، موضحا أنه يصلي من أجل المصابين. 

فيما تلقى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إحاطة بشأن تفاصيل انفجار مدينة ناشفيل بولاية تينيسي الأمريكية.

وذكر بيان لفريق الرئيس المنتخب أن جو بايدن وزوجته يشكران جميع فرق الطوارئ المستجيبين الأوائل الذين تعاملوا مع الحادث، معربين عن تمنياتهما بالشفاء العاجل للمصابين.

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