تفجير ناشفيل.. فرض حظر تجول في المدينة.. والأمن يكشف عن تفاصيل جديدة

كشف عمدة مدينة ناشفيل الأمريكية، جون كوبر، عن تفاصيل جديدة بشأن تفجير الشاحنة الذي شهده وسط المدينة، عصر أمس الجمعة،





وقال كوبر في مؤتمر صحفي نقلته شبكة "سي.إن.إن الأمريكية": ": القنبلة التي انفجرت زرعت في الشاحنة عن عمد، وسيتم تطبيق حظر تجول في الفترة المسائية في ناشفيل لغاية يوم الأحد".





وأضاف: "سنواصل التحقيقات وتم نقل 3 مصابين إلى المستشفى، ونقوم بالعمل من أجل القبض على منفذي الانفجار".





من جانب آخر، قال رئيس شرطة المدينة: " ندرس كل الفرضيات لمعرفة أسباب الانفجار، وعثرنا على أشلاء في الموقع ونتحقق فيما إذا كانت أشلاء بشرية".





من جهته، أكد مكتب التحقيقات الفيدرالي أن "مكتبه الميداني في مدينة ممفيس يتولى التحقيق".





فيما قال البيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترامب، اطلع على معلومات عن الحادثة أيضا، وسيتلقى "تحديثات منتظمة".







