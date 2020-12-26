نور لـ صدى البلد : لم أرفض تجسيد مشاهد في جمال الحريم

قالت الفنانة "نور" في تصريحات لـ "صدى البلد" إنها لم ترفض أى مشاهد في مسلسل جمال الحريم، وقالت إنها جسّدت كل ما طلب منها، ونوهت أن العمل به الكثير من الرسائل الهامة.





وكشفت الفنانة "نور" عن تفاصيل حياتها كأم وطريقة تعاملها مع أولادها في المنزل، وقالت في تصريحات لـ صدى البلد أن الأمومة شعور عظيم، ولفت إلى أنها تحتاج وقتاً ومجهوداً كبيراً، ولفتت إلى أن زوجها هو من يدلع الأولاد أكثر منها ولكنها دائماً «تزعق» لهما.





وعلى الجانب الآخر كانت قد قالت نور إنها تلقت ردود فعل قوية جدًا، موضحة أن هناك عددًا من الجمهور مازال خائفًا من مشاهدة العمل، وأضافت أن من تحدث عن المسلسل أعجب بالتصوير والإخراج، ووجهت حديثها للمشاهدين، قائلة:" كملوا الـ 45 حلقة فيه حاجات كتير حلوة ومفاجأت".





وأوضحت "نور" أن ساعات التصوير كانت طويلة، إلى جانب أن التصوير كان في ظل كورونا وهذا أمر صعب، متمنية نور أن ينال العمل إعجاب الجمهور.





وكشفت عن طريقة تعاملها مع هجوم مواقع التواصل الاجتماعي الذي يحدث مؤخراً لمجموعة من الفنانين وقالت إنها لا تفضل الرد نهائيًا.





في النهاية كشفت عن أحدث أعمالها وقالت إنها تتواجد فى موسم رمضان القادم من خلال مسلسل ضل راجل مع الفنان ياسر جلال، بالإضافة إلى أشتراكها مع الفنان أمير كرارة في مسلسل مكون من 8 حلقات يذاع على إحدى المنصات الإلكترونية ويحمل أسم:"عمر الناجي.