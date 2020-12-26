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فن

نور تكشف لـ "صدى البلد" موعد عودة تصوير مسلسل عمر الناجي لـ أمير كرارة

السبت 26/ديسمبر/2020 - 05:06 م
نور اللبنانية
نور اللبنانية
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محمد نحلة
كشفت الفنانة نور عن تفاصيل مسلسل عمر الناجي الذي تشارك فيه مع الفنان امير كرارة، وقالت نور في تصريحات ل"صدى البلد"، انه عمل مكون من 8 حلقات وتم تصويره بطريقة سينمائية.

ولفتت الفنانة نور الي انه تم ايقاف التصوير بالمسلسل الفترة الماضية بسبب انشغال فريق العمل بعدد من الاعمال الأخري، موضحة أن فريق العمل سيعود الي التصوير مرة اخرى بعد الموسم الرمضاني المقبل.

واكدت ان هناك مشاهد خارجية في العمل ولكن لاتعرف هل سيتم تصويرها ام لا بعد وجود الموجة الثانية من فيروس كورونا، متمنية ان ينال العمل اغجاب الجمهور.

وكشفت الفنانة نور عن تفاصيل حياتها كأم وطريقة تعاملها مع أولادها في المنزل، وقالت في تصريحات لـ صدى البلد  إن الأمومة شعور عظيم.

ولفت إلى أن الأمومة تحتاج وقت ومجهود كبير، مضيفة أن زوجها هو من يدلع الأولاد أكثر منها ولكنها دائما «تزعق» لهما.

كما كشفت عن طريقة تعاملها مع هجوم مواقع التواصل الإجتماعي الذي يحدث مؤخرا لمجموعة من الفنانين وقالت انها لاتفضل الرد نهائيا.
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