النادي الفرنسي يغري مصطفى محمد بـ 4 ملايين دولار

أخطر مصطفى محمد مهاجم فريق الزمالك، مسؤولي النادي الأبيض برفع نادي سانت اتيان الفرنسي لعرضه المادي لضمه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لمبلغ أربعة ملايين دولار بخلاف وضع امتيازات أخرى في العقد بقيمة مليون و500 ألف دولا، بدلا من العرض السابق الذي تقدم به النادي لضمه مقابل مليوني و500 ألف دولار.
وعقد اللاعب جلسة مع مسؤولي النادي الأبيض اليوم بعد التدريب أوضح خلالها العرض الجديد من النادي الفرنسي وطالب مسؤولي نادي الزمالك بالموافقة على احترافه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وكان اللاعب تغيب عن تدريبات فريق في الفترة الماضية بسبب رفض الإدارة الموافقة على احترافه في ظل حاجة الفريق لخدماته ورغبة النادي في بيعه بعد دورة الألعاب الأولمبية المقبلة.