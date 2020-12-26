ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

الأزهر: الغارات الصهيونية على غزة إرهاب غاشم

السبت 26/ديسمبر/2020 - 06:12 م
شيخ الأزهر
شيخ الأزهر
Advertisements
محمد صبري عبد الرحيم
أدان مرصد الأزهر بأشد العبارات الغارات التي شنَّها الكيان الصهيوني، أمس الجمعة، على مناطق متفرقة من قطاع غزة المحاصر، ما تسبب في إلحاق أضرار بمسجد «الودود» وبعض المنشآت الطبية ومنازل المواطنين. 

وأكد المرصد، أن جرائم الكيان الصهيوني المتواصلة في حق أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل ومقدساته ومقدراته إرهاب غاشم يمضي دون مساءلة أو عقاب من قِبَل المجتمع الدولي الذي يقف معصوب العينين أمام عنف هذا الكيان الغاصب.

من جهة أخرى، ندِّد مرصد الأزهر باقتحام الكيان الصهيوني، صباح اليوم، مصلى «باب الرحمة» في حلقة جديدة من سلسلة الاقتحامات الصهيونية المتكررة التي تستهدف السيطرة على المنطقة الشرقية للمسجد الأقصى المبارك.

اقرأ أيضًا:
ودعا المرصد المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته تجاه تلك الممارسات الصهيونية المتطرفة، واتخِّاذ مواقف حازمة من شأنها أن تحافظ على أرواح الفلسطينيين وتقف دون المساس بالمقدسات الإسلامية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مرصد الأزهر يصدر تقرير متابعة الأنشطة المتطرفة في أسبوع

مرصد الأزهر في أسبوع .. تحليل النشاط الإرهابي في إفريقيا

مرصد الأزهر: أكثر من 1800 صهيوني اقتحموا ساحات «الأقصى» في نوفمبر

تعرف على أبرز مجهودات مرصد الأزهر لدعم القضية الفلسطينية

أبرزها التصدي لحملة الإساءة للمقدسات.. أهم الملفات التي شغلت اهتمامات الأزهر في عام 2020م

حصاد الأزهر في 2020..الإمام الأكبر يعلن إطلاق الأزهر منصة عالمية للتعريفِ بالنبي.. والتصدي لحملة الإساءة للمقدسات..تشكيل لجنة خبراء قانونية دولية لرفع دعوى قضائية على "شارل ايبدو"

ترشيحاتنا

حسين صدر أول طبيب يتعرض لآثار جانبية خطيرة بعد تعاطيه لقاح موديرنا

دكتور جامعي: مش هنستشهد من أجل التعليم.. ومحدش عنده استعداد يضحي بولاده

زيادة رحلات مصر للطيران الداخلية بالتزامن مع أعياد الكريسماس وإجازات نهاية العام

أخبار التعليم: طارق شوقي يشارك في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات لحسم مصير الامتحانات .. 3 مقترحات لاختبارات أول ترم اليوم

الدولار يستقر في ختام تعاملات اليوم

صن داونز لـ صدى البلد: لم يتم الاتفاق على ضم سيرينو للأهلي حتى الآن

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير عجينة القطايف اللبنانية

أفضل 7 أنواع موتوسيكلات وأسعارها في 2020

عطاء ينبض بالإنسانية .. هاني الناظر طبيب الروشتة المجانية