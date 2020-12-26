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ديني

مرصد الأزهر: نعمل على فضح الانتهاكات الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني

السبت 26/ديسمبر/2020 - 05:17 م
مرصد الازهر
مرصد الازهر
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محمود ضاحي
أكد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف أنه يعمل على توضيح وفضح جميع الانتهاكات الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني التي تشمل مصادرة الأراضي وتهويدها، وهدم المنازل، وفرض القوانين الجائرة على أصحاب الأرض، وطردهم منها والتي تتنافى مع جميع المبادئ الإنسانية والقوانين الدولية.

وحذّر المرصد مرارًا من استغلال سلطات الاحتلال الصهيوني للصمت الدولي لتواصل إلحاق الأذي بالفلسطينيين والتنكيل بهم؛ ونبه مرصد الأزهر أنه على المجتمع الدولي اليقظة لخطط الاحتلال المعلنة، غير القانونية لإنهائها، كما شدد على أن تصبح المساءلة وإنهاء الإفلات من العقاب أولوية فورية للمجتمع الدولي، داعيًا إلى اتخاذ التدابير بما يتفق تمامًا مع القانون الدولي دعمًا للحق الفلسطيني المسلوب.

واستنكر الأزهر الشريف بشدة قرار الكيان الصهيوني الغاصب طرح عطاءات لإنشاء ١٢٥٧ ‏وحدة ‏استيطانية جديدة قرب مدينة القدس، بهدف تغيير الواقع السكاني والعبث بالهوية ‏الفلسطينية الأصلية.‏

وأكد الأزهر رفضه القاطع وإدانته لهذه القرارات الباطلة التي تشكل انتهاكًا واختراقًا صارخًا لقرارات ‏الشرعية ‏الدولية، ما يوجب على المجتمع الدولي وهيئاته القيام بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، ‏وموقف حاسم لوقف تلك ‏الإجراءات الجائرة التي تضرب بالقرارات الدولية عرض الحائط، وتسعى لتغيير الهوية الديموجرافية على الأراضي الفلسطينية واستكمال مسلسل اغتصاب أرض دولة فلسطين.

وشدد الأزهر الشريف على دعمه الكامل للشعب الفلسطيني المظلوم ونضاله من أجل تحرير ‏أرضه ‏المحتلة ومقدساتنا المعتدى عليها، مطالبًا المجتمع الدولي بمساندة الشعب الفلسطيني في مواجهة ‏هذه القرارات الظالمة، ووقفة حاسمة للتصدي لهذا الإرهاب الصهيوني، مشيدًا بصمود ‏الفلسطينيين وعزيمتهم على عدم التفريط في حقهم وأرضهم.‏
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