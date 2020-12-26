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رياضة

النني أساسيًا.. تشكيل فريقي تشيلسي وأرسنال في الدوري الإنجليزي

السبت 26/ديسمبر/2020 - 06:59 م
النني
النني
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مجدي سلامة
أعلن مدربي آرسنال وتشيلسي عن التشكيل الرسمي لفرقهما ، في اللقاء الذي سيقام بينهما، على ملعب الإمارات ، في إطار الجولة الخامسة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز .

وشهد تشكيل أرسنال تواجد المصري محمد النني أساسيًا في المباراة التي ستجمع بين الفريقين خلال دقائق .

وجاء تشكيل أرسنال كالتالي :.

حراسة المرمى :لينو



خط الدفاع : تيرني - ماري - هولدينج

خط الوسط : ساكا - تشاكا - النني - بيليرين

الهجوم : مارتينلي - لاكازيت - رووي


بينما جاء تشكيل تشيلسي الإنجليزي كالتالي :.

حراسة المرمى : ميندي

خط الدفاع : تشيلويل - سيلفا - زوما - جيمس

خط الوسط : ماونت - كانتي - كوفاسيتش

خط الهجوم : فيرنر - أبراهام - بوليسيتش


ولم يتذوق أرسنال طعم الفوز في الدوري الإنجليزي آخر 7 مباريات، خيث  خسر خمس لقاءات، وتعادل في مواجهتين.

في المقابل يطمح تشيلسي بقيادة مدربه فرانك لامبارد، لخطف الثلاث نقاط من الجانرز، للدخول في المربع الذهبي مؤقتا.

ويحتل تشيلسي المركز الخامس في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي 25 نقطة، بينما يتواجد آرسنال في المركز الـ 15 بـ 14 نقطة.

يذكر أن الحكومة البريطانية أعلنت مؤخرا عودة الجماهير، في بعض ملاعب الدوري الإنجليزي.

ووفقا لخطة الحكومة البريطانية، فإن عودة الجماهير ستكون بـ أعداد بسيطة، وستكون حسب المنطقة التي يوجد بها النادي أو الفريق، ومدى تفشي فيروس كورونا في هذه المنطقة، فعلى سبيل المثال، مدينة ليفربول تعد ضمن الفئة الثالثة من حيث تفشي الوباء، وبالتالي لن يتخطى عدد الحاضرين لأي مباراة سواء لـ ليفربول أو إيفرتون أكثر من ألفي شخص.

قرار الحكومة البريطانية كان صادما لـ 10 فرق بالدوري الإنجليزي، حيث لن يتمكن جماهيرهم من حضور المباريات في الوقت الحالي، باعتبار تواجدهم في المناطق الأكثر تضررا من فيروس كورونا بـ إنجلترا.

الأندية التي لن يتمكن مشجعوها من حضور مباريات الدوري الإنجليزي في الوقت الحالي هي مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وأستون فيلا وليستر سيتي وليدز يونايتد وبيرنلي وولفرهامبتون ونيوكاسل يونايتد وشيفيلد يونايتد.



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