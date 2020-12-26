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اقتصاد

تحليل|عجز الموازنة يسجل 462.8 مليار جنيه بنهاية العام المالي الماضي

السبت 26/ديسمبر/2020 - 07:28 م
عجز الموازنة
عجز الموازنة
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محمد يحيي
حقق عجز الموازنة للعام المالي الماضى 2020/2019 زيادة وسجل قيمة 462.8 مليار جنيه بنسبة 8.9% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ 430 مليار جنيه في العام المالي قبل السابق  بنسبة 8.2% من نفس الناتج بزيادة بلغت 32.8 مليار جنيه.

كشفت البيانات المبدئية لحساب الختامي لموازنة 2019/2020 الماضي عن وصول إجمالي الإيرادات العامة نحو 975.42 مليار جنيه بنسبة 16.64% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 941.91 مليار جنيه في العام المالي السابق له بنسبة 17.9% من نفس الناتج.

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ارتفعت خلالها الإيرادات الضريبية بصورة طفيفة بقيمة 739.63 مليار جنيه في العام المالي الماضي مقارنة بـ 736.12 مليار جنيه في العام السابق له، و المنح بقيمة 5.26 مليار جنيه في العام المالي السابق ومقارنة بـ 2.61 مليارا في العام السابق له.

وارتفعت المصروفات العامة وفقا للحساب الختامي بنهاية العام المالي الماضي إلي 1.434 تريليون جنيه بنسبة 24.5% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ 1.4 تريليون جنيه في العام المالي قبل السابق بنسبة 26.1% من نفس الناتج.

وانفقت موازنة العام المالي الماضي بحسب الحساب الختامي نحو 288.8 مليار جنيه علي الأجور وتعويضات العاملين بالدولة مقابل 266.1 مليار جنيه تم انفاقها في العام السابق له.

وزادت مصروفات شراء السلع و الخدمات إلي 69.9 مليار جنيه في العام المالي الماضي ومقارنة بـ62.4 مليار جنيه في العام السابق له.
واشار التقرير إلي أن الحكومة صرفت 568.42 مليار جنيه علي فوائد الديون بنهاية العام المالي الماضي ومقارنة بـ533.044 مليار جنيه في العام السابق له.

وقلصت الموازنة مصروفات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية لنحو 229.213 مليار جنيه مقابل 287.5 مليار جنيه في العام المالي قبل السابق.

ورفعت الحكومة مصروفاتها علي الاستثمارات العامة لـ191.643 ميار جنيه في العام المالي الماضي ومقارنة بـ143.342 مليار جنيه في العام السابق له.
 

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