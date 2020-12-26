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رياضة

شوبير يعزي رئيس جمعية اللاعبين القدامى في وفاة زوجته| شاهد

السبت 26/ديسمبر/2020 - 07:49 م
صدى البلد
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سيد احمد
تقدم الاعلامى احمد شوبير بالعزاء للكابتن عبد المنعم الحاج رئيس الجمعية المصرية لرعاية اللاعبين القدامى في وفاة زوجته، ونشر تغريدة من خلال حسابه الشخصى بموقع " تويتر ". 


وكتب شوبير: " البقاء والدوام لله.. أتقدم بخالص العزاء للكابتن عبد المنعم الحاج رئيس الجمعية المصرية لرعاية اللاعبين القدامى في وفاة زوجته.. تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته وأسكنها فسيح جناته وألهم أهلها وذويها الصبر والسلوان ". 


وهاجم الإعلامي أحمد شوبير، إدارة نادي الزمالك السابقة، وذلك لفشلهم في ملف التعاقدات والتجديدات على حد وصفه.

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وقال شوبير عبر برنامجه ملعب أون تايم: "مصر كلها تعلم أن فرجاني ساسي يحق له التوقيع لأي ناد في يناير المقبل، فكيف تم تأجيل التفاوض معه، يجب أن يتم الحديث معه للتجديد منذ سنة، ماذا أخرهم؟ وما الذي أخر تسديد مستحقات فرجاني والذي لديه مستحقات متأخرة منذ 4 أشهر على الأقل مثله مثل بن شرقي وأوناجم."

وأضاف:" لم تجددوا لفرجاني، ولم تتعاقدوا مع أي صفقات، لم يتم الاتفاق مع دونجا أو خلافه، كله كان مجرد كلام ولعب في عقول مشجعي الزمالك.. معملتوش حاجة خالص، حتى فرع أكتوبر للنادي كله كدب."

وأكمل:" جاءت اللجنة الجديدة لتنظر الملفات الموضوعة، ليجدوا أنه لا توجد تعاقدات أو تجديد، ومن ثم تأتي مرحلة هدم النادي بالشائعات."

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