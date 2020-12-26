مصرع مزارع وإصابة زوجته و3 أبناء في انهيار منزل بالمنيا

شهدت عزبة أيوب بمركز ديرمواس جنوب المنيا حادث انهيار منزل مما أسفر عن مصرع مزارع وإصابة زوجته وأبنائه الثلاثه تم نقل الجثة والمصابين للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.





تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ديرمواس، بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، بانهيار منزل ريفي قديم بعزبة أيوب بدائرة المركز ووجود متوفى ومصابين.





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وعلي الفور انتقلت أجهزة الأمن، إلى مكان الانهيار، تبيّن مصرع "خالد.ت.ع" ٥٢ عامًا فلاح، وإصابة زوجته "عايده.ح.س"، وأبنائه الثلاثة: محمود، حسام، ومنار تم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى العام لتلقي العلاج، وفرض طوق أمني حول المنزل المنهار حفاظًا على حياة المارة، وإخطار الوحدة المحلية لإتخاذ اللازم وفصل المياه والكهرباء.





حُرر عن الواقعة المحضر اللازم، وجرى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق والتصرف، والتي قررت استعجال تحريات إدارة البحث الجنائي حول ظروف الواقعة







