وزير التعليم العالي يشهد حفل فريق كورال بجامعة الفيوم

شهد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، و الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، ورؤساء الجامعات وأعضاء المجلس الأعلى للجامعات حفل فريق كورال جامعة الفيوم، وذلك على هامش انعقاد المجلس الأعلى للجامعات اليوم السبت، في مركز التدريب الإقليمي (نوياس) التابع لجامعة الفيوم على ضفاف بحيرة قارون.
وقدم فريق كورال جامعة الفيوم، عرضا فنيا، شمل عددا من الأغاني الوطنية، والأناشيد الدينية المختلفة.
من جانب آخر افتتح الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مقر فرع الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية بجامعة الفيوم، حيث رافقه المحافظ، و الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، والدكتور هشام عبد السلام رئيس الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية.
وقال الدكتور أحمد شديد إن برامج فرع الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية تتضمن الدراسة باللغة الإنجليزية في برنامجين هما الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات وبرنامج إدارة الأعمال، ويستقبل المركز طلاب الفرقة الأولى فقط وهي تعتبر مرحلة أولى لمراحل تطويره في المستقبل.
وأضاف شديد أن المركز يشمل مدرج يسع ١٢٠ طالبا في الظروف الطبيعية ومجهز بأحدث الوسائل التكنولوجية للتعلم الإلكتروني بالإضافة إلى شاشات ذكية تعمل باللمس ومزودة بوحدة متكاملة للبث والاستقبال عالية الجودة، كما يشمل المركز معمل حاسب آلي يضم ٣٠ جهاز كمبيوتر متكامل وقاعة تدريس وغرف للإداريين والهيئة المعاونة ومنسق عام المركز.
كما افتتح الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عددًا من المنشآت الجامعية الجديدة، بحضور نواب رئيس الجامعة، وعدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.