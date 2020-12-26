وزير التعليم العالي يشهد حفل فريق كورال بجامعة الفيوم

شهد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، و الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، ورؤساء الجامعات وأعضاء المجلس الأعلى للجامعات حفل فريق كورال جامعة الفيوم، وذلك على هامش انعقاد المجلس الأعلى للجامعات اليوم السبت، في مركز التدريب الإقليمي (نوياس) التابع لجامعة الفيوم على ضفاف بحيرة قارون.





وقدم فريق كورال جامعة الفيوم، عرضا فنيا، شمل عددا من الأغاني الوطنية، والأناشيد الدينية المختلفة.







