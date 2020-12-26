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رياضة

5 معلومات عن مواجهة سيراميكا كليوباترا وبيراميدز في الدوري

السبت 26/ديسمبر/2020 - 08:11 م
بيراميدز
بيراميدز
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حسن العمدة
يحل فريق بيراميدز ضيفا على سيراميكا كليوباترا الصاعد حديثا للدوري الممتاز، غدًا، الأحد، ضمن منافسات الأسبوع الرابع من المسابقة.

موعد مباراة سيراميكا وبيراميدز

تنطلق المباراة بين الفريقين، في تمام السابعة والنصف مساءً، باستاد السويس الجديد.

القناة الناقلة للمباراة
من المقرر أن ينقل اللقاء عبر قناة بي أون تايم سبورتس 1.

ترتيب سيراميكا وبيراميدز في جدول الدوري الممتاز

يحتل سيراميكا المركز الثاني في جدول ترتيب فرق الدوري بالعلامة الكاملة 6 نقاط من مباراتين، بينما يتواجد بيراميدز في المركز الـ16 بنقطة واحدة من مباراتين أيضًا.

نتيجة مسحة بيراميدز

كشف الكابتن هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز عن سلبية مسحة جميع أفراد لاعبي فريق الكرة وخلوها من فيروس كورونا والخاصة بمباراة سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز.

قائمة بيراميدز للمباراة 

حراسة المرمى: مهدي سليمان - شريف إكرامي 

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - طارق طه - محمد حمدي - أحمد فتحي - أحمد سامي 

خط الوسط: عمر جابر - إسلام عيسى - رمضان صبحي - أحمد توفيق - نبيل عماد دونجا - عبد الله السعيد - محمود حمادة - أحمد الشيخ - إيريك تراوري 

خط الهجوم: جون أنطوي - محمود وادي - دودو الجباس.
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