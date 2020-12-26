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رياضة

تعادل سلبي بين مصر المقاصة والمصري فى الشوط الأول

السبت 26/ديسمبر/2020 - 08:23 م
المصري ومصر للمقاصة
المصري ومصر للمقاصة
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عمرو ابوبكر
انتهت أحداث الشوط الاول من مباراة مصر المقاصة ومنافسه المصري البورسعيدي بالتعادل السلبي ، في اللقاء المقام على ملعب استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز. 

لم تشهد المباراة منذ الدقيقة الأولى حتى انتهاء 45 دقيقة ودقيقة وقتا محتسبا بدلا من الضائع، أي هجمات خطيرة باستثناء هجمة مصر المقاصة فى نهاية الشوط الاول.

وشهدت الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول تمكن أحمد شديد قناوي لاعب المصري البورسعيدي من انقاذ مرمى فريقه من هدف مؤكد بعد اقتناص الكرة من بين أقدام خالد اوتشو.


وجاء تشكيل المقاصة كالتالي:

حراسة المرمى: محمود حمدي
 
الدفاع: أسامة العزب وأحمد مودي ومحمد دسوقي ورجب عمران 
 
خط الوسط: أحمد صبيحة وخالد أوتشو وهشام محمد وعبد الله مجدي 
 
الهجوم: باولن فوافي وشميلس بيكلى 


بينما تشكيل المصري البورسعيدي:

فى المرمى : أحمد مسعود.

وفى خط الدفاع كل من : كريم العراقي، أحمد شوشة، عمرو موسى، أحمد شديد قناوي.

وفى خط الوسط كل من سعيدو سينبوري، فريد شوقي، أحمد رفعت، محمد عنتر، مصطفى سلطان.

وفى خط الهجوم: أحمد جمعة.

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