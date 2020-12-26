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دار الإفتاء تحسم شرعية تناول لقاح كورونا بمكوناته الخنزيرية

السبت 26/ديسمبر/2020 - 10:04 م
محمد الباز
محمد الباز
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إبراهيم القادري

قال الاعلامي محمد الباز ، إن دار الافتاء المصرية اصدرت اليوم فتوي وتقول بها "انه لا مانع شرعا من استخدام لقاح فيروس كورونا ما دامت هذه المادة المستخدمة فيه قد تحولت طبيعتها ومكوناتها الخنزيرية الي مادة أخرى جديدة.

وأضاف محمد الباز خلال برنامجه آخر النهار المُذاع على قناة النهار، أن تحول هذه المادة المستخدمة في اللقاح الي مادة اخري اثناء عملية التصنيع فا بالتالي لا تسمي خنزيرية ولا مانع لاستخدامها في علاج فيروس كورونا وغيره من الفيروسات .

واوضح محمد الباز ، ان هناك فراغا كبيرا لدى المشككين وهناك طوال الوقت رغبة للشوشرة والشعب المصري يستجيب الي هذه الشوشرة ولكن دار الافتاء انتبهت الي ذلك واصدرت فتوى رسمية .

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