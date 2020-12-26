الباز: جائحة كورونا اختبار إلهي.. وشعب مصر صِفر في عدم الالتزام

قال الاعلامي محمد الباز ، إن هناك تراخيا كبيرا في الإجراءات الاحترازية في مواجهة جائحة كورونا، مشيرا إلى أن الشعب المصري يأخذ صفرا كبيرا في الإلتزام بارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي.
وأضاف محمد الباز خلال برنامجه آخر النهار المُذاع على قناة النهار، أن هذه الجائحة لم تصنعها الحكومة وهي اختبار إلهي للناس وعلى الجميع الالتزام بالإجراءات، لأن الأعداد تزيد بشكل كبير.
واوضح محمد الباز ، أن الحكومة عليها دور والمواطنين عليهم دور في ظرف زي الاقتصاد المصري لا يتحمل إغلاق كامل، زي ما حصل في الشهور الأولى من الجائحة، والاعداد بتزيد وخلال يومين تلاتة أعداد المصابين ممكن توصل لـ 2000 و3000 فالمطلوب من الناس تلتزم ولو ملتزموش لابد من تطبيق القانون بشكل صارم واتخاذ إجراءات صعبة.
وتابع محمد الباز ، ان هناك نوعا من التحايل والرغبة حتي لا تقف الحياه تماما، لافتا الي ان الاقتصاد المصري لا يتحمل نتائج الإغلاق الكامل كما حدث في الموجة الاولى .