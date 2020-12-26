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الباز: جائحة كورونا اختبار إلهي.. وشعب مصر صِفر في عدم الالتزام

السبت 26/ديسمبر/2020 - 09:33 م
محمد الباز
محمد الباز
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إبراهيم القادري
قال الاعلامي محمد الباز ، إن هناك تراخيا كبيرا في الإجراءات الاحترازية في مواجهة جائحة كورونا، مشيرا إلى أن الشعب المصري يأخذ صفرا كبيرا في الإلتزام بارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وأضاف محمد الباز خلال برنامجه آخر النهار المُذاع على قناة النهار، أن هذه الجائحة لم تصنعها الحكومة وهي اختبار إلهي للناس وعلى الجميع الالتزام بالإجراءات، لأن الأعداد تزيد بشكل كبير.

 واوضح محمد الباز ، أن الحكومة عليها دور والمواطنين عليهم دور في ظرف زي الاقتصاد المصري لا يتحمل إغلاق كامل، زي ما حصل في الشهور الأولى من الجائحة، والاعداد بتزيد وخلال يومين تلاتة أعداد المصابين ممكن توصل لـ 2000 و3000 فالمطلوب من الناس تلتزم ولو ملتزموش لابد من تطبيق القانون بشكل صارم واتخاذ إجراءات صعبة.


وتابع محمد الباز ، ان هناك نوعا من التحايل والرغبة حتي لا تقف الحياه تماما، لافتا الي ان الاقتصاد المصري لا يتحمل نتائج الإغلاق الكامل كما حدث في الموجة الاولى .
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