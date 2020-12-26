رسالة مهمة من محمد الباز بشأن تأجيل الدراسة والامتحانات | فيديو

قال الاعلامي محمد الباز ، إن هناك حالة من الخلل حدثت في الجامعات بعد نشر قرار مزيف ومفبرك علي السوشيال ميديا و الحكومة نفت تعليق الدراسة بالجامعات والمعاهد أسبوعين حتى 30 يناير ورغم نفي الحكومة إلا أن بعض المواطنين يظنون أن هناك قرارات بتعليق الدراسة.





وأضاف محمد الباز خلال برنامجه آخر النهار المُذاع على قناة النهار، أن وزير التعليم طارق شوقي مستهدف من التلامذة وبعض أولياء الأمور وهذا لان الطلاب يريدون ان يجلسوا في المنازل، منوها بأننا نعيش في دولة تأخذ قراراتها بكل شفافية ووضوح.



