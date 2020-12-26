رسالة مهمة من محمد الباز بشأن تأجيل الدراسة والامتحانات | فيديو

قال الاعلامي محمد الباز ، إن هناك حالة من الخلل حدثت في الجامعات بعد نشر قرار مزيف ومفبرك علي السوشيال ميديا و الحكومة نفت تعليق الدراسة بالجامعات والمعاهد أسبوعين حتى 30 يناير ورغم نفي الحكومة إلا أن بعض المواطنين يظنون أن هناك قرارات بتعليق الدراسة.
وأضاف محمد الباز خلال برنامجه آخر النهار المُذاع على قناة النهار، أن وزير التعليم طارق شوقي مستهدف من التلامذة وبعض أولياء الأمور وهذا لان الطلاب يريدون ان يجلسوا في المنازل، منوها بأننا نعيش في دولة تأخذ قراراتها بكل شفافية ووضوح.
واوضح محمد الباز : "لو لقيت أي حاجة على السوشيال ميديا على التعليم أو التعليم العالي روح على الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء هتلاقي القرار أو هتعرف أنها شائعة، الحكومة لا تعمل في الخفاء وقرارات الحكومة معلنة للجميع.