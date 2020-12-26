أبرزهم البرازيل واليابان.. وزير الزراعة: فتح 11 سوقا جديدة للتصدير خلال جائحة كورونا.. فيديو

قال السيد القصير وزير الزراعة، إنه تم فتح 11 سوقا جديدة لتصدير المحاصيل الزراعية في الخارج وأبرزهم البرازيل واليابان في ظل جائحة كورونا.

وأضاف السيد القصير، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، :" كل ما يتم إتاحته من محاصيل زراعية في السوق المحلي تخضع لاختبارات ويتم فحصها قبل طرحها".



