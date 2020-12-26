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أبرزهم البرازيل واليابان.. وزير الزراعة: فتح 11 سوقا جديدة للتصدير خلال جائحة كورونا.. فيديو

السبت 26/ديسمبر/2020 - 10:16 م
احمد موسى ووزير الزراعة
احمد موسى ووزير الزراعة
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هاني حسين
قال السيد القصير وزير الزراعة، إنه تم فتح 11 سوقا جديدة لتصدير المحاصيل الزراعية في الخارج وأبرزهم البرازيل واليابان في ظل جائحة كورونا.

وأضاف السيد القصير، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  كل ما يتم إتاحته من محاصيل زراعية في السوق المحلي  تخضع لاختبارات ويتم فحصها قبل طرحها".

وأوضح السيد القصير:" نعمل على توفير تقاوي خضر توفر انتاجية وجودة مرتفعة للخضروات"، مضيفا:"  الوزارة تعمل مع القطاع الخاص من أجل  إنتاج البذور ". 

ونوه السيد القصير:"  الري بالتنقيط يسهم في توفير المياه ورفع كفائة الأرض وتقليل التكلفة وتوفير 30 % من الأسمدة".

وأكمل السيد القصير:"  كمية المياه المقرر للزراعة من آلاف السنوات ثابتة مع الرقعة الزراعية ولدينا 9.4 مليون فدان للزراعة في مصر ".

ولفت السيد القصير:" لدينا مشاريع قومية للزراعة في مختلف أنحاء الجمهورية مثل سيناء ، ومن اجل مواجهة الزيادة السكانية والتوسع الأفقي وزيادة المحصول لابد من اللجوء إلى محاور اخرى مثل الري الحديث والابتعاد عن الري بالغمر ".
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