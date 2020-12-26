ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

حريق هائل بمخيم للاجئين السوريين في لبنان.. فيديو

السبت 26/ديسمبر/2020 - 10:54 م
حريق بمخيم للاجئيين
حريق بمخيم للاجئيين السوريين في المنية بلبنان
Advertisements
قسم الخارجي
أقدم مجموعة من الشباب في منطقة المنية بلبنان على إحراق مخيم للاجئين السوريين، ما أدى لاشتعال النيران فيه بالكامل.

وجاء الحادث بعد خلاف في المنطقة بين عدد من اللاجئين السوريين وشبان لبنانيين، حيث تطور الإشكال إلى تبادل إطلاق نار بين الطرفين ما أدى لسقوط جرحى.

وبحسب موقع "لبنان 24"  وقع خلاف بين لاجئ سوري الجنسية وبين أخوين لبنانيين أحدهما عسكري في الجيش اللبناني، وذلك بسبب مباراة كرة قدم في محلة التبانة في طرابلس.

وذكر الموقع أن الشاب السوري أقدم على الاعتداء على الأخوين بآلة حادة، حيث أصيبا بجروح طفيفة في اليدين.

وبحسب القارير، فإن عدد خيام اللاجئين السوريين التي تم حرقها في منطقة المنية تبلغ أكثر من 100 خيمة تسكنها عائلا سورية.

وتعمل فرق الإطفاء على محاولة السيطرة على الحريق، بينما نزحت معظم العائلات السورية الى عكار والضنية وطرابلس.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق الحريق الهائل، واشتعال النيران بالمخيمات.

وتوالت ردود الأفعال الغاضبة بعد الحادث الذي أدى لنزوح مئات العائلات السورية من مخيم المنية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو أول مرة تولدى .. علامات المخاض وأعراض الطلق الحقيقى

يمنع تطور فيروس كورونا.. 7 فوائد سحرية لتناول العرقسوس

بنكهة ومذاق مميز .. طريقة عمل الكسكسي الجزائري