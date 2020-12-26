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البابا تواضروس الثاني: قانون الأسرة للأقباط تم تقديمه لمجلس الوزراء وجاري مناقشته..فيديو

السبت 26/ديسمبر/2020 - 11:33 م
البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
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إبراهيم القادري
قال البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية ،: إننا نتابع بيانات وزارة الصحة ونتابع ما يحدث علي الأرض في جميع الكنائس علي مستوى العالم بالإضافة الي متابعة تقارير منظمة الصحة العالمية  .

وأضاف البابا تواضروس خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحكاية المذاع علي قناه ام بي سي مصر ، أن بعد الاطلاع علي جميع هذه الاخبار نقرر ما هو مناسب للناس مؤكدا  ان الدولة المصرية مشكورة تقوم بعمل جميع الاجراءات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا.

واوضح البابا تواضروس ، ان الصحة هي اثمن عطية من ربنا الي الانسان وخوفنا عليها هو أمر مشروع ومطلوب جدا والوقاية خير من العلاج لافتا الي ان الاحتفالات الخاصة بنا روحية في قلب الإنسان ونستعد لاستقبال المسيح وميلاده في قلوبنا  .

وتابع البابا تواضروس ، أن وجودنا وسط الاهل والاحباب مفرح ولكننا الان في ظروف استثنائية وهذه الظروف لاول مرة تحدث لجميع البشر ويختبرها الجميع ويجب ان نشكر الله علي الأشياء التي لدينا .

واستكمل البابا تواضروس ، أن القساوسة الذين توفوا لا يوجد اى شيء يجمع بينهم حتى تنتقل لهم الاصابة بالفيروس ولكن كان هناك منهم اشخاص كبار في السن ولكننا نقوم بعمل جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة وكنت أجلس مع مجموعة من الاطفال اليوم أعلمهم وكنا جميعنا نرتدي الكمامات .

واكد  ان الطوائف المسيحية والكنيسة المصرية جلسنا مع بعضنا منذ سنتين وقمنا بمناقشة مواضيع كثيرة وتوصلنا لعمل قانون واحد يسمي "قانون الأسرة للمسيحيين" وتم تقديمه لمجلس الوزراء وجاري مناقشته وتم الانتهاء من 60 بند من البنود وسينتهي في بداية انعقاد مجلس النواب الجديد .
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