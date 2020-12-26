التعليم ودوره في تحقيق التنمية المستدامة في محاضرة بثقافة الأقصر

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر، حيث عقدت مكتبة النمسا الثقافية محاضرة بعنوان "عدم الوعى أخطر من الجهل"، وأوضح فيها أحمد الطيب سليم فضل العلم وذم الجهل وترجمة العلم فى الواقع وخطورة الإرهاب على المجتمع.
وعقد بقصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "التعليم ودوره فى تحقيق التنمية المستدامة" أوضحت خلالها د. علا علي "مفهوم وتحقيق وأنشطة" التنمية المستدامة فى التعليم والأهداف التي نصت عليها جمعية الأمم المتحدة ومدي مساهمة التعليم ما قبل الجامعي في تحقيق التنمية المستدامة ودور المجتمع في إيجاد فرص متكافئة بين الشباب لتحقيق الإستدامة في التعليم من خلال إيجاد فرص عمل تتناسب مع سوق العمل وتحقيق التنمية المستدامة من خلال التطوير المستمر للمنظومة التعليمية بكافة عناصرها"المعلم، الطالب، المؤسسة التعليمة"، ودور المؤسسات الثقافية في نشر الوعي داخل المجتمع عن أهمية الإستدامة في العملية التعليمية خاصة.
وأقام قصر ثقافة حسن فتحي محاضرة بعنوان "الرعاية الإجتماعية لذوى الإحتياجات الخاصة" وتحدث فيها العادلى حسان محمد وكيل ثقافى بمعهد فتيات القرنة الأزهري عن الإسلام وذوى الإحتياجات وأهمية مراكز التأهيل لرعاية المعوقين والتقليل من الشعور بالنقص لدى المعوقين ومساعدتهم إجتماعيا ودور الخدمة الإجتماعية لذوي الإحتياجات الخاصة.
وأعدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحرى أمسية شعرية للشاعر محمد إبراهيم، حيث ألقى قصيدة بعنوان"سمك الهلاك"، كما عقدت مكتبة حاجر الضبعية أمسية شعرية للشاعر ميسره أنور بعنوان "في حب رسول الله"، وفى سياق متصل عقد بقصر ثقافة بهاء طاهر أمسية شعرية للشاعر أحمد شمس الدين الأمير وألقى قصيدتى "صابر علي الأيام، تمردي" وختم بمديح مع جمال النبي "ص"، بينما أقام قصر ثقافة الطفل عرض مسرح عرائس عن قصة "أرنوب وكيفية الوقاية من فيروس كورونا" أداء زينب أحمد وهناء محمد.