التعليم ودوره في تحقيق التنمية المستدامة في محاضرة بثقافة الأقصر

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر، حيث عقدت مكتبة النمسا الثقافية محاضرة بعنوان "عدم الوعى أخطر من الجهل"، وأوضح فيها أحمد الطيب سليم فضل العلم وذم الجهل وترجمة العلم فى الواقع وخطورة الإرهاب على المجتمع.





وعقد بقصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "التعليم ودوره فى تحقيق التنمية المستدامة" أوضحت خلالها د. علا علي "مفهوم وتحقيق وأنشطة" التنمية المستدامة فى التعليم والأهداف التي نصت عليها جمعية الأمم المتحدة ومدي مساهمة التعليم ما قبل الجامعي في تحقيق التنمية المستدامة ودور المجتمع في إيجاد فرص متكافئة بين الشباب لتحقيق الإستدامة في التعليم من خلال إيجاد فرص عمل تتناسب مع سوق العمل وتحقيق التنمية المستدامة من خلال التطوير المستمر للمنظومة التعليمية بكافة عناصرها"المعلم، الطالب، المؤسسة التعليمة"، ودور المؤسسات الثقافية في نشر الوعي داخل المجتمع عن أهمية الإستدامة في العملية التعليمية خاصة.





وأقام قصر ثقافة حسن فتحي محاضرة بعنوان "الرعاية الإجتماعية لذوى الإحتياجات الخاصة" وتحدث فيها العادلى حسان محمد وكيل ثقافى بمعهد فتيات القرنة الأزهري عن الإسلام وذوى الإحتياجات وأهمية مراكز التأهيل لرعاية المعوقين والتقليل من الشعور بالنقص لدى المعوقين ومساعدتهم إجتماعيا ودور الخدمة الإجتماعية لذوي الإحتياجات الخاصة.



