غامض وعلاقاته النسائية متعددة.. مروة عاشور زوجة عبد الرحمن القرضاوي تفضحه على الهواء..فيديو

قالت مروة عاشور زوجة عبد الرحمن يوسف القرضاوي ، "إنني اتحدث اليكم من اسطنبول ومشكلتي انني تزوجت القرضاوي منذ 12 عاما ومن وقتها وانا اعاني كثيرا من المشاكل".





وأضافت مروة عاشور خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحكاية المذاع علي قناه ام بي سي مصر: "أنني كنت أعيش مع شخص غامض ولا اعلم عنه اي شيئا ولا حتى اصدقائه أعرفهم وبعد ذلك بدات اكتشف انه له علاقات نسائية كثيرة جدا".





وأوضحت مروة عاشور : "صبرت كل هذه الفترة كأى امرأة مصرية لا اريد " ان بيتي يتخرب " وكان لدي أمل في ان تتعدل الامور ويعترف بأخطائه لكن القرضاوي شخص محترف في جذب الناس إليه".





وتابعت مرة عاشور، أنه كان دائما "يقنعني ان الامور كلها ستتغير عن طريق ان يقوم بالبكاء والتوسل لكنني لم اكن اريد ان يصل الموضوع الي السوشيال ميديا وحاولت بكل الطرق ان اتحدث الي أهله واليه لكنه لا يعرف شىء سوى الانتقام وقال لي (اذا اردتي الطلاق تتنازلي عن ولادك)".