طبيب من ووهان: إغلاق المدينة تحسبا لانتشار العدوى

علق الدكتور علي الوعي أستاذ الأمراض الصدرية بمدينة ووهان الصينية والباحث في التكنولوجيا البيولوجية، على نجاح مدينة "ووهان" التي كانت منشأ للفيروس في السيطرة عليه ؛ أن الصين نجحت في احتواء الجائحة عبر حصار البورة الأولى بإغلاق حدودها والإجراءات الاحترازية ووضع خطة تعايش منذ البداية.









وقال إنه تم إغلاق مدينة ووهان وتم عزل المقاطعة الحاضنة للمدينة عن بقية المقاطعات تحسبًا لانتشار العدوى.









وأضاف «الوعي» خلال مداخلة عبر تطبيق "سكايب " مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، الذي يعرض عبر شاشة "ON" قائلًا :" صحيح الاعداد كانت كبيرة ومفجعة في باديء الامر خاصة أن الفيروس جديد حتى نحن الاطباء لم نعهده من قبل لكن سرعان ماتلاشت هذه الارباكات التي شهدتها المنظومة الصحية الصينية ..حيث تم عزل المشتبة في إصابتهم في أماكن مخصصة ليس في المنازل نظرًا لحجم الاسرة الصينية في عددها.







