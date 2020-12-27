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طبيب من ووهان: إغلاق المدينة تحسبا لانتشار العدوى

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 07:01 ص
ارشيفية
ارشيفية
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محمد حليم قنديل
علق الدكتور علي  الوعي أستاذ الأمراض الصدرية بمدينة ووهان الصينية والباحث في التكنولوجيا البيولوجية، على نجاح مدينة "ووهان" التي كانت منشأ للفيروس في السيطرة عليه ؛ أن الصين نجحت في احتواء الجائحة عبر حصار  البورة الأولى بإغلاق حدودها والإجراءات الاحترازية ووضع خطة تعايش منذ البداية.


وقال إنه تم إغلاق مدينة ووهان وتم عزل المقاطعة الحاضنة للمدينة عن بقية المقاطعات تحسبًا لانتشار العدوى.


وأضاف «الوعي» خلال مداخلة عبر تطبيق "سكايب  "  مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، الذي يعرض عبر شاشة "ON" قائلًا :" صحيح الاعداد كانت كبيرة ومفجعة في باديء الامر خاصة أن الفيروس  جديد  حتى نحن الاطباء لم نعهده من قبل لكن  سرعان ماتلاشت هذه الارباكات التي شهدتها المنظومة الصحية الصينية ..حيث تم عزل المشتبة في إصابتهم  في أماكن مخصصة ليس في المنازل نظرًا لحجم  الاسرة الصينية في عددها.


وكشف الوعي أن الصين أعدت لقاحين للاستخدام الطارىء خاص بها  لمواجهة الموجه الثانية بالاضافة إلى أنها تلزم القادمين إليها بالحجر الصحي لمدة 14يوما متوقعًا أن يتم  تمد مدة الحجر الصحي للقادمين إلى 3 أسابيع
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