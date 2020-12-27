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أخبار العالم

سلطنة عمان تبدأ حملة التطعيم ضد كورونا.. وزير الصحة يتلقى أول جرعة من لقاح فايزر.. فيديو

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 08:21 ص
وزير الصحة العماني
وزير الصحة العماني
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شيماء مصطفى
بدأت سلطنة عمان، اليوم الأحد، رسميًا، الحملة الوطنية للتحصين ضد فيروس كورونا "كوفيد-19"، تحت شعار "التحصين وقاية".


ووفقًا لوكالة الأنباء العمانية، دشن وزير الصحة العماني الدكتور أحمد بن محمد السعيدي، الحملة، وتلقى أول جرعة من لقاح " فايزر - بيونتيك" المضاد للفيروس بمجمع السيب التخصصي، وذلك إيذانًا ببدءها وتأكيدًا على مأمونيته.


وكانت السلطات العمانية، أكدت أنها ستبدأ حملة للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد؛ عبر اللقاحات التي وصلت إليها حديثًا، في محاولة لكبح جماح الوباء، الذي صارت موجته الجديدة تهدد العالم.


وذكرت صحف عمان أن التطعيم بلقاح شركة فايزر-بيونتيك سيكون على مستويات مختلفة وبمراحل متدرجة، اليوم الأحد.

 
ووصلت أول دفعة من لقاح "فايزر- بيونتيك" المضاد لفيروس كورونا، عبر مطار مسقط الدولي، الخميس الماضي.


وتضمنت الدفعة الأولى 15 ألفا و600 جرعة، فيما ستصل حوالي 28 ألف جرعة أخرى لسلطنة عمان بحلول شهر يناير المقبل.


يذكر أن وزارة الصحة العمانية أصدرت ترخيصا، لاستيراد لقاح "فايزر-بيونتيك" المضاد لفيروس كورونا وذلك للاستخدام الطارئ للوقاية من المرض.



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