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رياضة

بعد إصابتهم بكورونا.. اللجنة الطبية بالأهلي تكشف الحالة الصحية لـ السولية وقفشة وربيعة

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 09:01 ص
قفشة
قفشة
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القسم الرياضي
أكد الدكتور محمد شوقي، رئيس اللجنة الطبية بالنادي الأهلي، استمرار إيجابية عينة محمد مجدي "أفشة" وعمرو السولية ورامي وربيعة، لاعبي الفريق، لفيروس كورونا المستجد.

وتابع شوقي، في تصريحات لقناة "أون تايم سبورت"، أنه  بالرغم من استمرار إيجابية ثلاثي الأهلي، لكن بدون أعراض وسيتم عزلهم وتطبيق البروتوكول الطبي.

وأضاف أن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق غادر المستشفى بعد تعافيه التام من الإصابة وسيكون جاهزا لقيادة الفريق خلال مباراة الاتحاد غدا الإثنين.

وكان الأهلي قد أعلن سلبية جميع لاعبيه قبل مباراة الاتحاد في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري، واستمرار إيجابية الثلاثي أفشة والسولية وربيعة، ليتأكد غيابهم عن مباراة الاتحاد.
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