ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

لجنة إدارة أزمة كورونا تعقد اجتماعا اليوم لبحث إجراءات منع احتفالات رأس السنة.. يتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 09:08 ص
لجنة ادارة كورونا
لجنة ادارة كورونا
Advertisements
فرح علاء الخولي
استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الأحد  أبرز عناوين، ومانشيتات الصحف المحلية الصادرة اليوم.

صدى البلد
لحفظ حقوق مصر السيسي يبحث مستجدات سد النهضة مع رئيس جنوب أفريقيا
السيسي يوجه بمواكبة التطور التكنولوجي في الإعلام لإتاحة المعلومات الصحيحة

اليوم السابع
لجنة إدارة أزمة كورونا تعقد اجتماعا اليوم لبحث إجراءات منع احتفالات رأس السنة

أخبار اليوم
محافظ القاهرة: جهود مكثفة لإحياء القاهرة التاريخية

المصري اليوم
الكهرباء: استثمارات القطاع الخاص في الطاقة المتجددة 2 مليار دولار

الوطن
التنمية المحلية: غلق 10 آلاف محل و2700 مقهى لمخالفتها قرارات الحكومة

الشروق
ضبط مالك ومدير مستشفى العبور بعد وفاة 10 مرضى كورونا بالحريق

الأهرام
القباج: تنفيذ برامج توعوية عن أضرار المخدرات في 2000 مدرسة خلال 2020

FilGoal
سيراميكا كليوباترا: خبرتنا سلاحنا ضد بيراميدز

عربية Sky news 
ترامب يطالب أعضاء الكونغرس الجمهوريين بـ "التصعيد من أجل الرئاسة"
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

زيادة الإصابات.. الصحة تعلن بيان كورونا.. يتصدر نشرة صباح البلد

التعليم تتيح خدمة جديدة لمعلمي وطلاب مصر.. يتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو

السيسي ورئيس وزراء اليونان يناقشان مستجدات مكافحة خطاب التعصب.. يتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو

ترامب: أدلة هائلة على تزوير الانتخابات.. يتصدر نشرة صباح البلد

تعاون الإنتاج الحربي والتنمية المحلية.. أبرز مانشيتات "صباح البلد"

قانون مكافحة الغش ينتظر من يخل بالامتحانات.. الأبرز في "نشرة صباح البلد"

ترشيحاتنا

إغلاق طرق أسيوط الغربي والسويس الصحراوي والكريمات الشرقي .. اقرأ التفاصيل

من قلب الحدث.. تفاصيل جديدة في تحقيقات انفجار ناشفيل.. فيديو

بعد تصدرها تريند جوجل .. أجمل 10 صور لـ يسرا اللوزى تكشف عن أنوثتها

اتحاد الكرة يحقق مع مدرب منتخب الشباب بشأن الجمع بين عملين

سعر الذهب في مستهل تعاملات اليوم الأحد 27-12-2020

زلزال بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر يضرب شرقي تركيا

Advertisements

بعد قليل .. مرتضى منصور أمام المفوضين ضد قرار اللجنة الأوليمبية

خلعت ملابسها ليعاين جسدها.. تفاصيل ضبط شبكة تعري أون لاين بالعجوزة

إغلاق طرق أسيوط الغربي والسويس الصحراوي والكريمات الشرقي .. اقرأ التفاصيل

في عيد ميلاد سمير صبري.. السر وراء إخفاء زواجه لسنوات طويلة.. ولهذا السبب لا يستطيع ابنه العيش في مصر

بعد تصدرها التريند .. أجرأ إطلالات عرضت هنا شيحة للانتقاد

سعر الذهب في مستهل تعاملات اليوم الأحد 27-12-2020

انخفاض واضح .. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

بعد إصابتهم بكورونا.. اللجنة الطبية بالأهلي تكشف الحالة الصحية لـ السولية وقفشة وربيعة

أوقات استجابة الدعاء .. حددها النبي احرص عليها يوميا

زلزال بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر يضرب شرقي تركيا

ترامب يبدأ الانقلاب على نتائج الانتخابات ويطالب الجمهوريين بالقتال والتصعيد

أخبار الفن.. اشتباكات عنيفة في حفل عمر كمال بالرحاب.. عمرو دياب يطرح من العشم.. ونبيل الحلفاوي يوجه رسالة لـ عماد متعب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قوانين ايفل.. أشهر 10 مقولات لساحر الحديد مؤسس أشهر برج في العالم

أول رسالة من الفضائيين إلى الأرض .. مشروع بحثي يلتقط إشارة غريبة

يزيد من الرغبة الجنسية.. 7 فوائد للجسم عند تناول الرمان