لجنة إدارة أزمة كورونا تعقد اجتماعا اليوم لبحث إجراءات منع احتفالات رأس السنة.. يتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الأحد أبرز عناوين، ومانشيتات الصحف المحلية الصادرة اليوم.





صدى البلد

لحفظ حقوق مصر السيسي يبحث مستجدات سد النهضة مع رئيس جنوب أفريقيا

السيسي يوجه بمواكبة التطور التكنولوجي في الإعلام لإتاحة المعلومات الصحيحة





اليوم السابع

لجنة إدارة أزمة كورونا تعقد اجتماعا اليوم لبحث إجراءات منع احتفالات رأس السنة





أخبار اليوم

محافظ القاهرة: جهود مكثفة لإحياء القاهرة التاريخية





المصري اليوم

الكهرباء: استثمارات القطاع الخاص في الطاقة المتجددة 2 مليار دولار





الوطن

التنمية المحلية: غلق 10 آلاف محل و2700 مقهى لمخالفتها قرارات الحكومة





الشروق

ضبط مالك ومدير مستشفى العبور بعد وفاة 10 مرضى كورونا بالحريق





الأهرام

القباج: تنفيذ برامج توعوية عن أضرار المخدرات في 2000 مدرسة خلال 2020





FilGoal

سيراميكا كليوباترا: خبرتنا سلاحنا ضد بيراميدز





عربية Sky news

ترامب يطالب أعضاء الكونغرس الجمهوريين بـ "التصعيد من أجل الرئاسة"