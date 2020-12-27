ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

عروس تتفاجأ بتصرف غريب من حماتها في أول ليلة من زواجها

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 10:04 ص
روس باكية
روس باكية
Advertisements
مريم صليب
تنتظر كل عروس حفل زفافها بفارغ الصبر وتقوم بإعداد كل شيء في الحفل كما يروق لها بداية من الفستان الذي سترتديه حتي الضيوف الذين ستدعوهم ليشاركوها فرحتها في تلك المناسبة الهامة. 

حسب ما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن ميان تعرضت لموقف محرج للغاية أمام أصدقائها حينما رفضت حماتها دخولهم حفل الزفاف دون علم العروس. 

سألت ميان، والدتها أكثر من مرة عن أصدقائها ولكن الإجابة كانت "لم يحضر أحد منهم" فقد كانت وحيدة في ذلك اليوم برغم أنها اتفقت مع زوجها علي حضور عدد كبير من أصدقائها ولم يعترض. 

انتهى اليوم وحاولت العروس الحزينة أن تتأقلم مع الأجواء وألا تظهر بوجه عبوس ولكن اكتشفت الحقيقة المؤلمة صباح اليوم الأول لزواجها حينما فتحت هاتفها لتفهم من الذي تسبب في عدم تواجد أصدقائها.  

قالت صديقة ميان إن والدة زوجها استقبلتهم بطريقة غير جيدة على البوابة وأكدت لهم أنه لا يوجد مكان لهم وأنها تخشى من الإصابة بكورونا وأن عددهم كبير وقد يكون أحدهم منهم مصاب بالفيروس ورفضت دخولهم بحجة خوفها من تفشي الفيروس ووصوله للعريس والعروس.  

جدير بالذكر أن العروس أكدت أن كل أصدقاء وجيران العريس جضروا الزفاف ويبدو أنه لا علاقة للأمر بالفيروس ولكنه مجرد فعل استفزازي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

باعت فستان الزفاف .. سيدة تنتقم من خطيبة ابنها قبل الزواج بساعات .. صور

بالفستان الأبيض.. عروس تدخل غرفة العمليات بعد ساعة من الزفاف..صور

بسبب صورة غير لائقة.. زوجان يتعرضان للنقد بدلا من تهاني الزفاف.. صور

بسبب مزحة ثقيلة.. عريس يفسد فرحة عروسه في يوم زفافهما

أغرب زفاف في ظل كورونا.. شاهد كيف احتفلت عروس مصابة بالفيروس .. صور

بسبب أصدقائه .. نقل عريس للعناية المركزة بعد ساعات من زفافه

ترشيحاتنا

احتراما لتاريخه.. حسام حسن يفاجئ حسام عاشور بهذا القرار قبل مواجهة الأهلي

زلزال بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر يضرب شرقي تركيا

عروس تتفاجأ بتصرف غريب من حماتها في أول ليلة من زواجها

آداب القاهرة تعلن استكمال الدراسة أونلاين

الداخلية: إعادة فتح طريقي الكريمات الشرقي والسويس الصحراوي بعد تلاشي الشبورة

رئيس الزمالك الجديد: نسعى لإسعاد الجماهير وإعلاء قيمة القلعة البيضاء

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تعرضها للتنمر.. 10 صور تكشف رشاقة يسرا اللوزي قبل الولادة

قوانين ايفل.. أشهر 10 مقولات لساحر الحديد مؤسس أشهر برج في العالم

أول رسالة من الفضائيين إلى الأرض .. مشروع بحثي يلتقط إشارة غريبة