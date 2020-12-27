عروس تتفاجأ بتصرف غريب من حماتها في أول ليلة من زواجها





حسب ما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن ميان تعرضت لموقف محرج للغاية أمام أصدقائها حينما رفضت حماتها دخولهم حفل الزفاف دون علم العروس.





سألت ميان، والدتها أكثر من مرة عن أصدقائها ولكن الإجابة كانت "لم يحضر أحد منهم" فقد كانت وحيدة في ذلك اليوم برغم أنها اتفقت مع زوجها علي حضور عدد كبير من أصدقائها ولم يعترض.





انتهى اليوم وحاولت العروس الحزينة أن تتأقلم مع الأجواء وألا تظهر بوجه عبوس ولكن اكتشفت الحقيقة المؤلمة صباح اليوم الأول لزواجها حينما فتحت هاتفها لتفهم من الذي تسبب في عدم تواجد أصدقائها.





قالت صديقة ميان إن والدة زوجها استقبلتهم بطريقة غير جيدة على البوابة وأكدت لهم أنه لا يوجد مكان لهم وأنها تخشى من الإصابة بكورونا وأن عددهم كبير وقد يكون أحدهم منهم مصاب بالفيروس ورفضت دخولهم بحجة خوفها من تفشي الفيروس ووصوله للعريس والعروس.





جدير بالذكر أن العروس أكدت أن كل أصدقاء وجيران العريس جضروا الزفاف ويبدو أنه لا علاقة للأمر بالفيروس ولكنه مجرد فعل استفزازي.

تنتظر كل عروس حفل زفافها بفارغ الصبر وتقوم بإعداد كل شيء في الحفل كما يروق لها بداية من الفستان الذي سترتديه حتي الضيوف الذين ستدعوهم ليشاركوها فرحتها في تلك المناسبة الهامة.