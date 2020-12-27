صحة شمال سيناء: تجهيزات كاملة لمستشفيات العزل لاستقبال مصابي كورونا

وأكد الدكتور طارق شوكة مدير عام المديرية أنه يوجد بالمستشفيات" العريش العام وبءر العبد النموذجي والشيخ زويد المركزي " ١٤ حالة مصابين بفيروس كورونا المستجد ، وحالات عزل منزلي لـ١٦٩ حالة، وشفاء ٢٢ حالات و٢ حالة وفاة بالفيروس .واشار وكيل وزارة الصحه بالمحافظة ، إلى أن نقطة الفحص الطبي بكمين الميدان تواصل مهام عملها لفحص المسافرين الوافدين لمدينة العريش من فيروس كورونا المستجد.ومن جانبه تفقد اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، المبنى الاجتماعى باستاد العريش الرياضى لتجهيز موقع لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا المستجد حال وصوله إلى المحافظة.وأشار المحافظ، الى أنه سيتم تحديد الفئات المستهدفة من المرحلة الأولى للتطعيم باللقاح من قبل وزارة الصحة، وأنه ستتم متابعة توفير التجهيزات الطبية وعمليات التسجيل والإحصاء للمترددين حسب الفئات المصنفة.حيث تتولي مديرية الصحة عن قيام مديرية الصحة بتوفير القوى البشرية من الطواقم الطبية اللازمة من أطباء وصيادلة وتمريض وفنيين ومدخلى البيانات والخدمات المعاونة وغيرها .كما سيتم افتتاح مركزين آخرين لتأدية الخدمة: أحدهما بوحدة صحية فى بئر العبد، والآخر بوحدة صحية فى الحسنة بوسط سيناء.وحذرت مديرية الصحة بمحافظة شمال سيناء، المواطنين بعدم الاستهانه بفيروس كورونا اةمستجد في موجته الثانية ، وذلك بضرورة لبس الكمامه فى الاماكن المزدحمه ، ومواصلات النقل الجماعى والاسواق ، وكذلك الاماكن المغلقه والعيادات الطلبه والمستشفيات والتزام كذلك بالتباعد الاجتماعي .