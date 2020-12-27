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محافظات

مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر يحصل على شهادات الأيزو الثلاثة.. صور

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 10:20 ص
مستشفى شفاء الأورمان
مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر
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شمس يونس
تزامنًا مع فعاليات اليوم العالمي للطبيب، حقق مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر، سلسلة نجاحات مميزة ودورات تدريبية وشهادات دولية حصلوا عليها للوصول لأعلى مستويات الخدمات المقدمة لصالح مرضى السرطان بالصعيد.

ويقول الدكتور هانى حسين مدير عام المستشفى، إنه لتحقيق معادلة أفضل خدمات مجانية لصالح مرضى السرطان بالصعيد، يتم تقديم الدورات التدريبية والدعم الكبير لكافة الأطباء بمختلف أقساء المستشفى للحصول على كل ما هو جديد فى مجال الأورام، موضحًا أن المستشفى حصل مؤخرًا بعد سلسلة النجاحات بمختلف الأقسام على شهادات الأيزو الثلاثة في نظم الجودة والحفاظ علي البيئة والسلامة والصحة المهنية، وذلك عقب نجاح كبير لفريق العمل بالمستشفي بالتفوق في الكورسات التدريبية المختلفة خلال الفترة الماضية، وذلك تكليلًا للمجهودات الكبيرة والخدمات المميزة التي تقدمها لصالح مرضي السرطان من مختلف محافظات مصر.

ففى الصيدلية الإكلينيكية بالمستشفى يقول الدكتور محمد صابر مدير الصيدلية، إنه يوجد بالصيدلية أكثر من 40 صيدليا من أهل الأقصر وقنا داخل الصيدلية منهم 6 صيادلة حاصلين علي شهادة البورد الأمريكية للصيدلة الإكلينيكية وإثنين حاصلين علي دبلومة الصيدلة الإكلينيكية، وتم مؤخرًا عمل بروتوكولات تعاون مع كليات الصيدلة بجامعة أسيوط وجامعة جنوب الوادي لنشر مفاهيم الصيدلة الإكلينيكية بين طلبة الصيدلة بالصعيد، والمشاركة في المؤتمرات العلمية الخاصة بهم، ويتم تقديم التدريب العملي لطلبة كليات الصيدلة لرسم أولي خطوات الحياة العملية لهم، وذلك لأكثر من 200 طالب وطالبة سنويًا خلال الأجازة الصيفية ومنتصف العام الدراسي.

فيما تم تنظيم محاضرات نظرية وتدريبات لأطباء معمل الباثولوجي بالمستشفي لدعمهم وذلك من قبل أخصائيين المعامل على التقنيات المختلفة بالمعمل، حيث ألقى المحاضرات لهم كل من الدكتور محمد كمال استشارى الباثولوجى بكلية الطب جامعة قناة السويس، والدكتور أحمد على إستشارى الباثولوجى بكلية الطب جامعة المنصورة وزميل الكلية الملكية للباثولوجى فى إنجلترا، وقد تمت مشاركة الحضور عن طريق ملئ استمارات تقديم من خلال الموقع الرسمى للجمعية المصرية لتدريب الباثولوجيين.



ويقول محمود فؤاد المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، إنه يخطط مجلس الأمناء بالمستشفى وكل أهل الخير والداعمين من رجال الأعمال، بالوصول بمستشفى شفاء الأورمان بالأقصر لأن تصبح أكبر مدينة طبية عالمية علي ارض مصرية لعلاج وبحوث الأمراض السرطانية وتقدم خدماتها بالمجان تمامًا لأهالي الصعيد غير القادرين.

ويضيف المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، أنه لكون مريض السرطان بالصعيد يحتاج إلى مستشفي متكامل يقدم كل خدمات التشخيص من أحدث الأجهزة ( أشعة تشخيصية- أجهزة معامل ) وكل أنواع العلاج (جراحي-كيميائي-إشعاعي) وكل أنواع خدمات التأهيل (نفسي- إجتماعي-جسدي) من خلال متخصصين في علاج مرض السرطان، فمن أجل كل هذه الأسباب ونتيجة تضافر جهود مؤسسة شفاء الأورمان وجمعية الأورمان تم إنشاء أول وأكبر مستشفى متكامل لعلاج السرطان في صعيد مصر بالمجان وتجهيز المستشفى بأحدث اجهزة التشخيص والعلاج علي مستوي العالم في مجال الأورام السرطانية وتوفير اعلي مستوي من الرعاية الصحية المتخصصة والمتكاملة بالمجان لمرضي الأورام، بالإضافة الي توفير بيئة تعليمية وتدريبية وبحثية متكاملة وبرامج التوعية العامة والإكتشاف المبكر من أجل خفض معدل الوفيات وتخفيف المعاناة عن مرضى السرطان وأسرهم.
مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر يحصل على شهادات الأيزو الثلاثة.. صور
مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر يحصل على شهادات الأيزو الثلاثة.. صور
مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر يحصل على شهادات الأيزو الثلاثة.. صور
مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر يحصل على شهادات الأيزو الثلاثة.. صور
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