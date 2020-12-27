مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر يحصل على شهادات الأيزو الثلاثة.. صور

تزامنًا مع فعاليات اليوم العالمي للطبيب، حقق مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر، سلسلة نجاحات مميزة ودورات تدريبية وشهادات دولية حصلوا عليها للوصول لأعلى مستويات الخدمات المقدمة لصالح مرضى السرطان بالصعيد.





ويقول الدكتور هانى حسين مدير عام المستشفى، إنه لتحقيق معادلة أفضل خدمات مجانية لصالح مرضى السرطان بالصعيد، يتم تقديم الدورات التدريبية والدعم الكبير لكافة الأطباء بمختلف أقساء المستشفى للحصول على كل ما هو جديد فى مجال الأورام، موضحًا أن المستشفى حصل مؤخرًا بعد سلسلة النجاحات بمختلف الأقسام على شهادات الأيزو الثلاثة في نظم الجودة والحفاظ علي البيئة والسلامة والصحة المهنية، وذلك عقب نجاح كبير لفريق العمل بالمستشفي بالتفوق في الكورسات التدريبية المختلفة خلال الفترة الماضية، وذلك تكليلًا للمجهودات الكبيرة والخدمات المميزة التي تقدمها لصالح مرضي السرطان من مختلف محافظات مصر.





ففى الصيدلية الإكلينيكية بالمستشفى يقول الدكتور محمد صابر مدير الصيدلية، إنه يوجد بالصيدلية أكثر من 40 صيدليا من أهل الأقصر وقنا داخل الصيدلية منهم 6 صيادلة حاصلين علي شهادة البورد الأمريكية للصيدلة الإكلينيكية وإثنين حاصلين علي دبلومة الصيدلة الإكلينيكية، وتم مؤخرًا عمل بروتوكولات تعاون مع كليات الصيدلة بجامعة أسيوط وجامعة جنوب الوادي لنشر مفاهيم الصيدلة الإكلينيكية بين طلبة الصيدلة بالصعيد، والمشاركة في المؤتمرات العلمية الخاصة بهم، ويتم تقديم التدريب العملي لطلبة كليات الصيدلة لرسم أولي خطوات الحياة العملية لهم، وذلك لأكثر من 200 طالب وطالبة سنويًا خلال الأجازة الصيفية ومنتصف العام الدراسي.





فيما تم تنظيم محاضرات نظرية وتدريبات لأطباء معمل الباثولوجي بالمستشفي لدعمهم وذلك من قبل أخصائيين المعامل على التقنيات المختلفة بالمعمل، حيث ألقى المحاضرات لهم كل من الدكتور محمد كمال استشارى الباثولوجى بكلية الطب جامعة قناة السويس، والدكتور أحمد على إستشارى الباثولوجى بكلية الطب جامعة المنصورة وزميل الكلية الملكية للباثولوجى فى إنجلترا، وقد تمت مشاركة الحضور عن طريق ملئ استمارات تقديم من خلال الموقع الرسمى للجمعية المصرية لتدريب الباثولوجيين.





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ويقول محمود فؤاد المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، إنه يخطط مجلس الأمناء بالمستشفى وكل أهل الخير والداعمين من رجال الأعمال، بالوصول بمستشفى شفاء الأورمان بالأقصر لأن تصبح أكبر مدينة طبية عالمية علي ارض مصرية لعلاج وبحوث الأمراض السرطانية وتقدم خدماتها بالمجان تمامًا لأهالي الصعيد غير القادرين.



