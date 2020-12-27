وزير النقل يتفقد أعمال التطوير والصيانة الشاملة للطريق الدائري

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، يرافقه رئيس وقيادات الهيئة العامة للطرق والكباري، جولة تفقدية لمتابعة أعمال التطوير والصيانة الشاملة للطريق الدائري حول القاهرة الكبرى بطول 106 كم ، حيث تابع الوزير معدلات التنفيذ في كافة القطاعات بالطريق، وكذلك التقدم في أعمال نقل المرافق المتعارضة مع أعمال التطوير (الكهرباء والمياه والصرف الصحي والاتصالات والغاز) كما اطلع على التقدم في سير الإجراءات التي تقوم بها الهيئة المصرية للمساحة ومحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية للأراضي والعقارات الواقعة في نطاق نزع الملكية المطلوبة لأعمال التطوير.





وشاهد الوزير، يرافقه اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية أعمال إزالة عدد من المباني المخالفة الواقعة في حرم الطريق والتي تعوق أعمال التطوير، مؤكدا ضرورة الاستغلال الأمثل للمساحات الموجودة أسفل الكباري وكذلك التنسيق المستمر مع المحافظات ومديريات الأمن المختصة لإزالة الإشغالات المتواجدة على الطريق حتى لاتعيق أعمال التطوير، وحتى لا تشوه المظهر الحضاري للطريق، مع ضرورة استمرار العمل على مدار 24ساعة وأن يتم تكثيف الأعمال في كل المناطق المفتوحة للعمل والتي ليس بها عوائق لسرعة الانتهاء منها وأن المناطق التي يتم الانتهاء من نقل المرافق بها يتم تطويرها فورا.





وأشار إلى أن هناك قطاعات جار رصفها وأخرى تم الانتهاء منها بالفعل مثل قطاع الاوتوستراد/ نفق سعد الدين الشاذلي بطول 28 كيلومترا، لافتا إلى أنه تم البدء في أعمال رفع كفاءة وتطوير منظومة الانارة باستخدام أعمدة الهاى ماست للمسافات من السلام إلى المرج ومن الاوتوستراد إلى المريوطية.



