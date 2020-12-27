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تعليم

الطرق الحديثة لتحسين التكاثر في أسماك البلطي.. رسالة ماجستير بجامعة كفر الشيخ.. صور

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 10:50 ص
رسالة ماجستير بجامعة
رسالة ماجستير بجامعة كفر الشيخ
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محمود زيدان
حصل الباحث نادر ناجي محمد حسونة، المعيد بقسم الاستزراع المائي بكلية علوم الثروة السمكية والمصايد بجامعة كفر الشيخ على درجة الماجستير.

وجاءت رسالة الباحث، تحت عنوان "الطرق الحديثة لتحسين التكاثر في أسماك البلطي"، والتي أشرف عليها، الدكتور الراحل وائل التراس، أستاذ الأمراض المشتركة بقسم الاستزراع المائي ووكيل كلية علوم الثروة السمكية والمصايد بجامعة كفر الشيخ، والدكتور راضي على محمد، أستاذ مساعد سلوكيات الحيوان والأسماك ورعايتها، ووكيل كلية علوم الثروة السمكية والمصايد بجامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد ممدوح زايد، مدرس بقسم الاستزراع المائي بكلية  علوم الثروة السمكية والمصايد بجامعة كفر الشيخ.

وتكونت لجنة الحكم والمناقشة، من الدكتور طلعت طلعت سند، أستاذ أمراض الأسماك بكلية الطب البيطري جامعة الإسكندرية "ممتحنًا خارجيًا"، والدكتور مالك محمد السيد خلف الله، أستاذ تغذية الأسماك بقسم الاستزراع المائي بكلية علوم الثروة السمكية والمصايد بجامعة كفر الشيخ" ممتحنًا داخليًا ورئيسًا"، والدكتور راضي على محمد، أستاذ مساعد سلوكيات الحيوان والأسماك ورعايتها، ووكيل كلية علوم الثروة السمكية والمصايد بجامعة كفر الشيخ "مشرفًا".

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