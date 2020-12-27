فى حملة بأسوان: تنفيذ 719 حكما وضبط 15 حالة إيجابية لتعاطي المواد المخدرة

واصلت اليوم الأحد الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان جهودها من خلال تنظيم حملة مكبرة بمختلف المدن والمراكز لضبط المخالفات المتنوعة وذلك طبقًا لتوجيهات اللواء مصطفى عبد الفتاح مدير الأمن.
وفى هذا الإطار، نجحت جهود الأجهزة فى مجال ضبط حائزى الأسلحلة النارية والمواد والأقراص المخدرة تم ضبط 11 متهم وبحوزته 7 أسلحة نارية وكمية من نبات البانجو المخدر تزن (5) كيلوجرامات، بجانب كمية من مخدر الحشيش وتزن (500) جرام.
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وفي مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط 25 قضية تموينية شملت ضبط (3) قضايا استخدام اسطوانات البوتاجاز في غير الغرض المخصص لها ، و(4) قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمي ، و(8) قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، و(10) قضايا عدم حمل شهادة صحية.
يأتي ذلك في ضوء خطة المديرية بتنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الشرطي بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة والاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص وتأكيدًا على قدرة أجهزة الشرطة على فرض هيبة الدولة والقانون.
وتنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية يتم القيام بحملات تفتيشية مكبرة تستهدف البؤر الإجرامية وتجار وحائزي الأسلحة النارية وورش تصنيعها والمكافحة الفعالة للقضاء على ظاهرة الاتجار فى المواد المخدرة بكافة أشكالها وضبط حائزيها والمتجرين فيها، وكذا العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، تنسيقًا مع فرع الأمن العام بأسوان.
وفى هذا الإطار، نجحت جهود الأجهزة فى مجال ضبط حائزى الأسلحلة النارية والمواد والأقراص المخدرة تم ضبط 11 متهم وبحوزته 7 أسلحة نارية وكمية من نبات البانجو المخدر تزن (5) كيلوجرامات، بجانب كمية من مخدر الحشيش وتزن (500) جرام.
وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (719) حكما قضائيا شملت ضبط (131) حكم حبس جزئي، و(29) حكم حبس مستأنف، و(389) حكم غرامات، و(167) حكم مخالفات.
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وفي مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط 25 قضية تموينية شملت ضبط (3) قضايا استخدام اسطوانات البوتاجاز في غير الغرض المخصص لها ، و(4) قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمي ، و(8) قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، و(10) قضايا عدم حمل شهادة صحية.
وفي مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة تم فحص (25) قائد سيارة بكمين غرب أسوان بدائرة مركز شرطة أسوان مما أسفر الفحص عن ضبط 15 حالة إيجابية لتعاطي مخدر حشيش وبانجو وأقراص مخدرة.وتركت نتائج الحملة الأمنية أثرا طيبا وملموسا لدى المواطنين ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة في جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القـانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.
يأتي ذلك في ضوء خطة المديرية بتنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الشرطي بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة والاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص وتأكيدًا على قدرة أجهزة الشرطة على فرض هيبة الدولة والقانون.
وتنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية يتم القيام بحملات تفتيشية مكبرة تستهدف البؤر الإجرامية وتجار وحائزي الأسلحة النارية وورش تصنيعها والمكافحة الفعالة للقضاء على ظاهرة الاتجار فى المواد المخدرة بكافة أشكالها وضبط حائزيها والمتجرين فيها، وكذا العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، تنسيقًا مع فرع الأمن العام بأسوان.