فى حملة بأسوان: تنفيذ 719 حكما وضبط 15 حالة إيجابية لتعاطي المواد المخدرة

وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (719) حكما قضائيا شملت ضبط (131) حكم حبس جزئي، و(29) حكم حبس مستأنف، و(389) حكم غرامات، و(167) حكم مخالفات.









وفي مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة تم فحص (25) قائد سيارة بكمين غرب أسوان بدائرة مركز شرطة أسوان مما أسفر الفحص عن ضبط 15 حالة إيجابية لتعاطي مخدر حشيش وبانجو وأقراص مخدرة.



