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فن

نوال الزغبي عبر تويتر: 2020 اسوأ عام

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 11:32 ص
نوال الزغبي
نوال الزغبي
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شروق ابراهيم
قبل أيام من انتهاء العام الجاري الذي كان صعبًا على الجميع، أعربت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي عن رأيها في عام 2020. 

وغردت نوال الزغبي عبر حسابها الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر: "2020 أسوأ سنة  بس علمتنا كتير".

على جانب آخر، حققت أغنية "القوية" للنجمة الذهبية نوال الزغبي، 2 مليون و800 ألف مشاهدة، بعد طرحها مؤخرا، عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

أغنية "القوية" لـ نوال الزغبي، من کلمات مازن ضاهر، ألحان فضل سلیمان، توزیع جیمی حداد، میکس وماسترینج: محمد المقهور.

يذكر أن أحدث أعمال نوال الزغبي، ألبوم "كده باي"، ويضم 10 أغانٍ متنوعة، تعاونت فيها مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، منهم أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، خالد تاج الدين، عمرو مصطفى، نديم الشاعرى، عمرو المصرى، توما، إلهامى دهيمة.

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