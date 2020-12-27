الإسكان: غدا.. آخر موعد لحجز 25 ألف وحدة لمتوسطي الدخل

أعلن المهندس عمر خطاب، المتحدث الرسمى باسم وزارة الإسكان، أن غدا الأحد الموافق 28 ديسمبر آخر موعد لحجز 25 ألف وحدة لمتوسطى الدخل.





وأضاف خطاب، خلال حواره ببرنامج هذا الصباح، المذاع على فضائية اكسترا نيوز، أن المواطن يرى أمامه العديد من المشروعات الإسكانية تتم بشكل كبير فى المحافظات.





وأشار المتحدث الرسمى باسم وزارة الإسكان، إلى أنه يتم عمل تخطيط كامل قبل بناء أى مجتمع عمرانى جديد بالمحافظات، مضيفا:"نوفر كافة الخدمات للمواطنين فى أى مجتمع عمرانى يتم تدشينه فى المحافظات".





ولفت إلى أنه يتم تنفيذ العديد من المشروعات في رشيد والصعيد وغيرها من المدن، لذلك لا بد من الحفاظ على الحلم الذي نسعى لتحقيقه مع الحفاظ على العمالة الموجودة.



