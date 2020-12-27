بجاحة وتصعيد خطيرة.. تركيا تهدد باستهداف الجيش الليبي في جميع المناطق

في تبجح تركي جديد، هدد وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار، الجيش الوطني الليبي، قائلًا إن قواته وداعميه باتوا "هدفا مشروعا" في جميع الأماكن.





يأتي ذلك في الوقت الذي وصل وزير الدفاع التركي، أمس السبت، إلى العاصمة طرابلس في زيارة غير معلنة، برفقة رئيس الأركان وقادة الجيش، وفقا لما نقلته وسائل إعلام ليبية.





وذكرت مصادر ليبية أن أكار غير وجهته في آخر لحظة من قاعدة الوطية إلى مطار معيتيقة، مضيفة أنه من المقرر أن يزور الكلية العسكرية بمنطقة الهضبة لحضور حفل عسكري.





وجاءت الزيارة بعد إتمام أول عملية تبادل أسرى بين الجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق، كما تأني بعد أيام من موافقة البرلمان التركي على تمديد مهام القوات التركية في ليبيا، 18 شهرا إضافية لمواصلة دعم حكومة الوفاق، بالمخالفة للقرارات الدولية.





ودائما ما يؤكد وزير الدفاع التركي استمرار بلاده في تقديم التدريب الميداني العسكري والأمني لحكومة الوفاق، في إطار اتفاقيات مبرمة بين الطرفين.





ومن جانبه، قال وزير الخارجية الليبي في حكومة بنغازي، عبد الهادي الحويج، إن تركيا تعمل على إعادة رحى الحرب للدوران في ليبيا، في تعليقه على زيارة وزير الخارجية التركي للبلاد.





ونشر عبد الهادي الحويج تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، قال فيها إن زيارة وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، السبت، لطرابلس الهدف منها تأجيج طبول الحرب بعد التقدم المحرز في المسار العسكري واتفاق وقف إطلاق النار بين اللجنة العسكرية 5+5.





وأضاف الحويج: "وزير الحرب التركي يناقش الأوضاع السياسية، أمر يدعو للضحك على الليبيين واستغلالهم لتأجيج طبول الحرب رغم التقدم المحرز في المسار العسكري".





وتابع أن الزيارة محاولة لعرقلة أي تقارب ليبي ليبي، و"على الليبيين تفويت الفرصة على المستعمر التركي الغاشم الحالم بعودة حكم الأستانة".