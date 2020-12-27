أوامر الرئيس السيسي للحكومة.. وانطلاق حملة التطعيم ضد «كورونا» في الكويت رسميًا.. وتصعيد تركي تجاه ليبيا.. الأبرز بصحف الكويت

حل مشكلة إقامة 420 مصريًا عالقين بالإمارات بانتظار توجههم إلى الكويت

«مجلس الجامعات المصرية» يشكل لجانا خاصة لتحديد مصير اختبارات الوافدين

لا صحة لتحمّل الحكومة الكويتية تكاليف فنادق العالقين

مكافأة الصفوف الأمامية: البيانات جاهزة.. والتحديث متواصل

الكويت تعلن : لا آثار جانبية على متلقي اللقاح

للمرة الأولى سهام رأس الكنيسة المارونية تطال رئيس لبنان

وزير الدفاع التركي يصطاد في الماء العكر ضد ليبيا





تناولت الصحف الكويتية الأنباء المصرية والكويتية والعالمية ومستجدات فيروس كورونا، إضافة إلى موضوعات أخرى.





وقالت صحيفة "الأنباء": "وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستكمال كل أركان الدراسات لتوفير عوامل النجاح وتحقيق النتائج المرجوة للمشروعات المخطط لها لزيادة الإنتاج ولامتلاك القدرة على دعم المسار الوطني لتحقيق الأمن الغذائي، وذلك بالتكامل مع المشروعات القائمة ذات الإنتاج والعائد المتميز من المزارع السمكيّة".





وقد اطلع الرئيس السيسي في هذا الإطار على جهود تنويع التكنولوجيا المطبقة في قطاع الاستزراع السمكي بالاشتراك مع أرقى الخبرات الأجنبية بهدف زيادة الإنتاج وتلبية الاحتياج المحلي.











من ناحية أخرى، أعلـن المستشــار القانوني مينا زاهر، والمقيم في دبي لـصحيفة الأنباء، عن حل أزمة 420 مصريــا من العالقين بالإمارات والمتجهين للكويت، والذين انتهت إقامتهم في الفنادق، مشيرا إلى أنه تم توفير أماكن في فنادق مختلفة بالتعاون مع ممثلي شركات السياحة المصرية بالإمارات.











وقالت مصادر مطلعة، في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، إن الحكومة الكويتية لن تتحمل مصاريف سكن إقامة المواطنين العالقين في فنادق الدول المتواجدين بها في الخارج حاليا، مشيرة إلى أنه بعد إنجاز الحكومة عملية الإجلاء الكبرى أخذت تعهدا على الراغبين في المغادرة مجددا بتحمل أي أعباء قد يتعرضون لها إذا رغبوا في السفر مجددًا.











وكشفت مصادر حكومية رفيعة، في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، عن أن مكافأة الصفوف الأمامية في الكويت تخضع الآن لتحديث بيانات المستحقين، بهدف تحقيق العدالة والمساواة وإعطاء كل المشمولين المقابل المادي الذي يوازي عطاءهم.









ومن صحيفة "الجريدة" الكويتية، أعلن رئيس الاتحاد الوطني لطلبة الكويت في جمهورية مصر العربية أحمد المعضادي لـ«الجريدة»، عن تشكيل المجلس الأعلى للجامعات المصرية لجانا خاصة حول مصير اختيارات الطلبة الوافدين بمصر في حال استمرار إغلاق المطارات في بعض الدول إلى حين موعد بدء الاختبارات للطلبة الذين يتعذر حضورهم لأداء الاختبارات بسبب تعليق الطيران.









وقالت الصحيفة في عنوانها الرئيس، إنه بعد عدم رصد أي آثار جانبية على شريحة العينة التي تلقت اللقاح ضد «كورونا» الخميس الماضي، أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبد الله السند أن حملة التطعيم تبدأ أعمالها الفعلية اليوم، الأحد، بالفئات ذات الأولوية من العاملين في القطاع الصحي من أطباء وممرضين وفنيين وإداريين، من الذين يتعاملون مع مرضى «كوفيد- 19» مباشرة، ومع الحالات المشتبه في إصابتها.









من جانبها، قالت صحيفة "القبس": "انطلقت رسميًا صباح اليوم، حملة التطعيم ضد فيروس كورونا «كوفيد - 19» في مراحلها الأولى، بعد نجاح الافتتاح التجريبي الخميس الماضي، ورصدت كاميرا «القبس» توافد من سيتلقون اللقاح، من كبار السن وأعداد من الطواقم الطبية إلى مركز الكويت للتطعيم في أرض المعارض، وذلك وفق المواعيد المسبقة الممنوحة لهم وفقًا لتسجيلهم في الرابط المخصص للحجز، الذي تجاوز عدد المسجلين فيه 100 ألف شخص حتى الآن".









ومن "القبس"، قالت الصحيفة عن لبنان، إنه على نحو غير مسبوق في لبنان، رفع البطريرك الماروني بشارة الراعي سقف مواقفه باتجاه «الجماعة السياسية»، التي يظهر واقع الحال أنها إنما «تتولى إدارة دولة عدوة وشعب عدو».









لم يكن الراعي ليرفع عصا البطريركية المارونية لو لم يستشعر أزمة وجودية تهدد الكيان اللبناني، والتي «ما كانت لتقع لولا سوء أداء هذه الجماعة منذ سنوات وصولًا إلى اليوم».











وللمرة الأولى، طالت سهام رأس الكنيسة المارونية رئيس الجمهورية بشكل صريح، عندما حمله بشكل أو بآخر مسئولية تعطيل تشكيل الحكومة، بقوله: «لم نجد مبررًا لدى الرئيسين عون والحريري لعدم تشكيل الحكومة».











أخيرًا من صحيفة "الراي"، حذر وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، المشير خليفة حفتر من مغبة أي محاولة لاستهداف القوات التركية في ليبيا، وذلك في كلمة أمام القوات التركية العاملة في ليبيا، حيث رد أكار على تهديدات المشير حفتر التي أطلقها مؤخرا تجاه تركيا وقواتها.