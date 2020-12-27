شهامة امرأة .. ربة منزل تدفع حياتها ثمنًا لإنقاذ زوجها من القتل في قنا

لقيت ربة منزل مصرعها أثناء محاولتها الدفاع عن زوجها، ضد محاولة نجل عمه إطلاق النار عليه داخل منزله فى قرية الحجيرات بقنا.





تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من العميد محمد ياسر، مدير المباحث، يفيد مصرع آيه محمود جاد ٢٣ سنه ربة منزل، حاصلة على ليسانس الحقوق و مقيمه بقرية الحجيرات، اثر إصابتها بطلق نارى.





و كشفت تحريات اللواء عاطف أبوالوفا، رئيس فرع الأمن العام بقنا، أنه أثناء قيام علاء محروس"محام" زوج المجنى عليها بالجلوس مع ابن عمه عبدالصبور محيي، لتقسيم الميراث نشبت بينهما مشاده كلاميه تطور الأمر إلى مشاجرة.





ومع تصاعد المشاجرة أخرج المتهم سلاح نارى محاولا قتل ابن عمه، إلا أن المجنى عليها تصدت للمتهم وحاولت أخذ الطبنجه، فخرجت طلقة خاطئة أصابتها فى صدرها لتلقى مصرعها فى الحال.





وقررت النيابة العامة انتداب الطبيب الشرعى لبيان سبب الوفاة، و طلب تحريات المباحث حول الواقعة.





فيما تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم و السلاح المستخدم فى الحادث، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى قنا العام.

اقرأ أيضًا :

بعد تعرضها لأمطار خفيفة.. قنا ترفع درجة الاستعداد لمواجهة سوء الأحوال الجوية

يمنحها قبلة الحياة.. شاب قنائي يواجه اندثار حرفة الجريد بتحف فنية.. فيديو



