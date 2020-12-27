ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

شهامة امرأة .. ربة منزل تدفع حياتها ثمنًا لإنقاذ زوجها من القتل في قنا

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 12:35 م
جثة
جثة
Advertisements
يوسف رجب

لقيت ربة منزل مصرعها أثناء محاولتها الدفاع عن زوجها، ضد محاولة نجل عمه إطلاق النار عليه داخل منزله فى قرية الحجيرات بقنا.


تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من العميد محمد ياسر، مدير المباحث، يفيد مصرع آيه محمود جاد ٢٣ سنه ربة منزل، حاصلة على ليسانس الحقوق و مقيمه بقرية الحجيرات، اثر إصابتها  بطلق نارى.


و كشفت تحريات اللواء عاطف أبوالوفا، رئيس فرع الأمن العام بقنا، أنه أثناء قيام علاء محروس"محام" زوج المجنى عليها بالجلوس مع ابن عمه عبدالصبور محيي، لتقسيم الميراث نشبت بينهما مشاده كلاميه تطور الأمر إلى مشاجرة.


ومع تصاعد المشاجرة أخرج المتهم سلاح نارى محاولا قتل ابن عمه، إلا أن المجنى عليها تصدت للمتهم وحاولت أخذ الطبنجه، فخرجت طلقة خاطئة أصابتها فى صدرها لتلقى مصرعها فى الحال.


وقررت النيابة العامة انتداب الطبيب الشرعى لبيان سبب الوفاة، و طلب تحريات المباحث حول الواقعة.


فيما تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم و السلاح المستخدم فى الحادث، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى قنا العام.

اقرأ أيضًا :

بعد تعرضها لأمطار خفيفة.. قنا ترفع درجة الاستعداد لمواجهة سوء الأحوال الجوية

يمنحها قبلة الحياة.. شاب قنائي يواجه اندثار حرفة الجريد بتحف فنية.. فيديو

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الله يرحمك يا عم صلاح.. ماذا قال جيران شهيد كفر شكر؟.. نجله: المتهم طعن والدي لمعاتبته على تصوير الفتيات

منهم ملاكم.. شهداء الشهامة دافعوا عن الشرف فماتوا أبطالا ..القصة الكاملة

جنايات قنا تقضى بإعدام شقيقين لقتلهما 3 أشخاص فى قرية الحجيرات

مصرع شخص بطلق ناري فى مشاجرة بين عائلتين بقرية الحجيرات فى قنا

به طلق ناري بالرأس.. العثور على جثة عامل بمنطقة العمائر السكنية في نجع حمادي

سوء الأحوال الجوية يتسبب فى غلق طريق قـفط - القصير

ترشيحاتنا

بعد تعافيه من كورونا .. شوبير يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن موسيمانى

أول رسالة من الفضائيين إلى الأرض .. مشروع بحثي يلتقط إشارة غريبة

اتحاد الكرة يحقق مع مدرب منتخب الشباب بشأن الجمع بين عملين

بعد إصابة 5 موظفين .. قرار جديد فى اتحاد الكرة لمواجهة فيروس كورونا

بناءً على طلب وزير المالية.. إحالة مسئول سلسلة مطاعم شهيرة للجنايات للتهرب الضريبي

ضربة موجعة لسموحة .. إصابة علي غزال بكورونا وغيابه عن موقعة الزمالك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تعرضها للتنمر.. 10 صور تكشف رشاقة يسرا اللوزي قبل الولادة

قوانين ايفل.. أشهر 10 مقولات لساحر الحديد مؤسس أشهر برج في العالم

أول رسالة من الفضائيين إلى الأرض .. مشروع بحثي يلتقط إشارة غريبة