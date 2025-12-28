اختيار أجا المركزي ضمن 20 مستشفى نموذجي على مستوى الجمهورية

اعلن الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن اختيار مستشفى أجا المركزي لتكون ضمن المستشفيات النموذجية على مستوى الجمهورية التابعة لوزارة الصحة والسكان.

ويأتي هذا الاختيار بعد ترشيح الدكتور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، لما تشهده مستشفى أجا المركزي من تطوير شامل في البنية التحتية، وتحسين مستوى الأداء، والالتزام بمعايير الجودة وسلامة المرضى، إلى جانب ما تقدمه من خدمات طبية متميزة تسهم في تلبية احتياجات المواطنين الصحية.

وأكد "الجزار" وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن اختيار مستشفى أجا المركزي كمستشفى نموذجية يُعد إنجازًا مهمًا للمنظومة الصحية بالمحافظة، ويعكس حجم الجهد المبذول من الفرق الطبية والإدارية داخل المستشفى، مشيرًا إلى أن هذا الاختيار لا يُعد تشريفًا، بل تكليفًا ومسؤولية للحفاظ على مستوى الأداء المتميز وتقديم خدمة طبية تليق بالمواطن.

وأوضح وكيل الوزارة أن المستشفيات النموذجية تحظى بعدد من المميزات، من بينها: الإشراف التام والمتابعة اللصيقة من خلال القطاعات المختلفة بوزارة الصحة والسكان، بما يضمن استدامة الجودة وتحقيق أعلى معدلات الانضباط…دعم لوجستي متكامل من وزارة الصحة لتحسين كافة الخدمات، ويشمل ذلك خدمات الأمن والنظافة، وتغذية المرضى، وضمان توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بشكل مستمر.

كذلك تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة وفق أحدث المعايير الطبية وأولوية في خطط التطوير والتحديث والدعم الفني؛ توفير أجهزة ومستلزمات طبية حديثة ورفع كفاءة الأقسام المختلفة

كذلك تدريب مستمر للأطقم الطبية وتنمية مهارات الكوادر البشرية.. تعزيز نظم الحوكمة ومكافحة العدوى وسلامة المرضى و تحسين تجربة المريض وزيادة ثقة المواطنين في المستشفيات الحكومية.

وأضاف وكيل الوزارة أن هذا الاختيار يسهم في جعل المستشفى نموذجًا يُحتذى به لباقي المستشفيات، ويدعم رؤية الدولة المصرية في تطوير القطاع الصحي وتحقيق العدالة الصحية وتكافؤ الفرص في تقديم الخدمة الطبية.

وأشار إلى أن عدد المستشفيات النموذجية على مستوى الجمهورية محدود، والبالغ عددهم 20 مستشفى حيث تم اختيارها وفق معايير دقيقة تضعها وزارة الصحة والسكان، وهو ما يعكس المكانة التي وصلت إليها مستشفى أجا المركزي نتيجة العمل المؤسسي والتطوير المستمر.

و أكد وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، استمرار دعم مديرية الشئون الصحية بالدقهلية لكافة المستشفيات، والعمل على تعميم التجارب الناجحة، بما يضمن تقديم خدمة صحية آمنة ومتكاملة لأبناء المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ووزارة الصحة والسكان.