قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تعلم أماكن سقوط الأمطار
التشويش والأسئلة المقالية| خبير تربوي يقدم مقترحات لمكافحة الغش بامتحانات الثانوية العامة
لامين يامال بفوز بجائزة أفضل مهاجم في العالم 2025 من جلوب سوكر
النيابة العامة توقع بروتوكولي تعاون مع بنك مصر و«I-Score» لتعزيز الرقابة القضائية والتحول الرقمي
أمريكا الجنوبية: مقـ.تل 9 أشخاص طعنا في سورينام والقبض على المشتبه به
من التوك توك إلى السيارة الكيوت.. اعرف السعر والشروط
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع جوا مائلا للدفء مع فرص سقوط أمطار
ديزيريه دوي يحصد جائزة أفضل لاعب صاعد في العالم
أمين الإفتاء: كتابة الأملاك للأبناء بغرض منع شخص بعينه من الميراث غير جائز شرعا
النيران الصديقة تمنح السودان التقدم أمام غينيا الإستوائية في كأس أمم إفريقيا
بروتوكول تعاون بين جامعة القاهرة والنيابة الإدارية لتبادل الخبرات فى المجالات المشتركة
عبلة سلامة توجه رسالة لخالد النبوي بعد تصريحاته في "عندك وقت مع عبلة"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

اختيار أجا المركزي ضمن 20 مستشفى نموذجي على مستوى الجمهورية

ارشيفيه
ارشيفيه
همت الحسينى

اعلن  الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن  اختيار مستشفى أجا المركزي لتكون ضمن المستشفيات النموذجية على مستوى الجمهورية التابعة لوزارة الصحة والسكان.

ويأتي هذا الاختيار بعد ترشيح الدكتور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، لما تشهده مستشفى أجا المركزي من تطوير شامل في البنية التحتية، وتحسين مستوى الأداء، والالتزام بمعايير الجودة وسلامة المرضى، إلى جانب ما تقدمه من خدمات طبية متميزة تسهم في تلبية احتياجات المواطنين الصحية.

وأكد "الجزار" وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن اختيار مستشفى أجا المركزي كمستشفى نموذجية يُعد إنجازًا مهمًا للمنظومة الصحية بالمحافظة، ويعكس حجم الجهد المبذول من الفرق الطبية والإدارية داخل المستشفى، مشيرًا إلى أن هذا الاختيار لا يُعد تشريفًا، بل تكليفًا ومسؤولية للحفاظ على مستوى الأداء المتميز وتقديم خدمة طبية تليق بالمواطن.

وأوضح وكيل الوزارة أن المستشفيات النموذجية تحظى بعدد من المميزات، من بينها: الإشراف التام والمتابعة اللصيقة من خلال القطاعات المختلفة بوزارة الصحة والسكان، بما يضمن استدامة الجودة وتحقيق أعلى معدلات الانضباط…دعم لوجستي متكامل من وزارة الصحة لتحسين كافة الخدمات، ويشمل ذلك خدمات الأمن والنظافة، وتغذية المرضى، وضمان توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بشكل مستمر.

كذلك تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة وفق أحدث المعايير الطبية وأولوية في خطط التطوير والتحديث والدعم الفني؛   توفير أجهزة ومستلزمات طبية حديثة ورفع كفاءة الأقسام المختلفة

كذلك  تدريب مستمر للأطقم الطبية وتنمية مهارات الكوادر البشرية.. تعزيز نظم الحوكمة ومكافحة العدوى وسلامة المرضى و تحسين تجربة المريض وزيادة ثقة المواطنين في المستشفيات الحكومية.

وأضاف وكيل الوزارة أن هذا الاختيار يسهم في جعل المستشفى نموذجًا يُحتذى به لباقي المستشفيات، ويدعم رؤية الدولة المصرية في تطوير القطاع الصحي وتحقيق العدالة الصحية وتكافؤ الفرص في تقديم الخدمة الطبية.

وأشار إلى أن عدد المستشفيات النموذجية على مستوى الجمهورية محدود،  والبالغ عددهم 20 مستشفى حيث تم  اختيارها وفق معايير دقيقة تضعها وزارة الصحة والسكان، وهو ما يعكس المكانة التي وصلت إليها مستشفى أجا المركزي نتيجة العمل المؤسسي والتطوير المستمر.

و أكد وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، استمرار دعم مديرية الشئون الصحية بالدقهلية لكافة المستشفيات، والعمل على تعميم التجارب الناجحة، بما يضمن تقديم خدمة صحية آمنة ومتكاملة لأبناء المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ووزارة الصحة والسكان.

الدقهلية محافظ صحة وزارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل يجوز صلاة الرجل بالمنزل دائما ودون عذر؟

هل يجوز صلاة الرجل في المنزل دائما ودون عذر؟.. الإفتاء تجيب

منتخب مصر

موعد مباراة مصر وأنجولا في كأس أمم أفريقيا 2025 والقنوات الناقلة

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

اتحاد الكرة

جلطة في المخ.. حارس منتخب مصر السابق في العناية المركزة

كاس الامم

قنوات مجانية لإذاعة مباراة منتخب مصر و أنجولا في كأس الأمم الإفريقية

مشغولات ذهبية

عقب صعوده.. مفاجأة جديدة في سعر الذهب بمصر اليوم

صرخات التعذيب تنتهي بهروب جماعي من مصحة إدمان في المريوطية| تفاصيل

صرخات التعذيب تنتهي بهروب جماعي من مصحة إدمان في المريوطية.. تفاصيل

عداد الكهرباء

باق 3 أيام ..تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

ترشيحاتنا

المقرأة النموذجية

الأوقاف: انعقاد المقرأة النموذجية في محافظات الجمهورية

الأوقاف

ندوات لأوقاف بني سويف والفيوم عن خطورة ظاهرة أطفال الشوارع والتسوّل

اختبارات

بإجمالي 700 متدرب.. الأزهر يختبر الدفعة الثالثة تمهيدًا للعمل برواق القرآن الكريم

بالصور

طريقة عمل حمص الشام

طريقة عمل حمص الشام.
طريقة عمل حمص الشام.
طريقة عمل حمص الشام.

بعد وفاة المطرب دقدق.. ماهي أول أعراض سرطان الدماغ؟

اعراض سرطان المخ
اعراض سرطان المخ
اعراض سرطان المخ

مشروب من 4 مكونات يرفع المناعة و مضاد للالتهابات

مشروب من 4 مكونات يرفع المناعة و مضاد للاتهابات
مشروب من 4 مكونات يرفع المناعة و مضاد للاتهابات
مشروب من 4 مكونات يرفع المناعة و مضاد للاتهابات

خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاي أخضر

خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاى أخضر
خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاى أخضر
خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاى أخضر

فيديو

محمد الشرنوبي وبلال العربي

الشرنوبي: بمشي ورا قلبي واعتذرت عن فيلم قبل أسبوع من التصوير

ارتباط شريف سلامة ونيللى كريم ؟

هل ارتبط شريف سلامة بـ نيللي كريم بعد انفصاله عن داليا مصطفى؟

منة فضالي

الحجاب قد ينهي مشواري الفني.. اعترافات جريئة من منة فضالي

هروب جماعي من مصحة علاج الإدمان بالمريوطية

بعد واقعة مصحة المريوطية| خبير قانوني: الحبس وجوبي على مصحات الإدمان المخالفة لحماية المرضى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: كذب المنجمون ولو صادفوا!

د. آية الهنداوي

د. آية النهداوي تكتب: تغير المناخ .. التهديد الصامت الذي يعيد رسم خرائط النزاعات

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: لقاء ترامب ونتنياهو.. اختبار الصفقة وحدود الهيمنة في شرق أوسط مضطرب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسائل فرح في وداع عام واستقبال آخر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الاغتراب المعرفي في العصر الرقمي

المزيد