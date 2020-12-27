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تعليم

وكيل تعليم الإسماعيلية يشكل لجنة لبحث مخالفات مدرسة صناعية

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 01:19 م
طة عجلان وكيل وزارة
طة عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية
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انجي هيبة
قرر طة عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية تشكيل لجنة برئاسة مدير التعليم الفني لبحث عدد من المخالفات، وجاء ذلك خلال جولة تفقدية أجراها بالمدرسة الثانوية الصناعية الزخرفية بنات التابعة لإدارة شمال الإسماعيلية. 

وخلال الجولة التفقدية أبدى وكيل الوزارة عدم رضاءه عن انضباط المدرسة وتدني مستوى النظافة سواء بمدخل المدرسة أو الفناء أو حتى الفصول الدراسية ووجود بعض الرواكد وكذلك عدم انضباط العمل بدفتر الحضور والانصراف وغياب عدد كبير من العاملين وعدم الاستعداد الجيد لامتحانات الفصل الدراسي الأول.

وأشار "عجلان" إلى أن ذلك يأتي في إطار انضباط وانتظام العملية التعليمية واستمرارا لتطبيق مبدأ الثواب والعقاب لتحفيز المتميزين وتقويم الأداء وعقاب المقصرين والسعى إلى نيل رضا الطلاب وأولياء الأمور وتقديم خدمة تعليمية مرضية.

كما تفقد المدرسة الثانوية الكهربية الصناعية بنات حيث ابدي بعض الملاحظات الخاصة بالرواكد الخشبية بالاستعداد للامتحانات في الوقت الذي أشاد بمستوى نظافه المدرسة وانضباط العاملين وحضور الطالبات وأكد على ضرورة رفع كفاءة المسطحات الخضراء بالتنسيق مع جهاز تطوير وتجميل المدينة.
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