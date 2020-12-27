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حوادث

مرتضى منصور يصل مجلس الدولة لحضور الطعن على وقف نشاطه

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 01:17 م
مرتضي منصور
مرتضي منصور
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كتب محمد زهير
وصل منذ قليل مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، لحضور الجلسة المنعقدة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في الدعوى المقامة منه ضد قرار اللجنة الأوليمبية المصرية الصادر بوقفه عن ممارسة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، والدعوة لعقد جمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي.

فيما شددت قوات الأمن من تواجدها أمام قاعة المحكمة المنظور بها الجلسة. 

كانت اللجنة الأوليمبية المصرية، في 4 أكتوبر الجارى، ألزمت إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي، بدلًا من مرتضى منصور، الذي تم إيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات.
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