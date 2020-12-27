مرتضى منصور يصل مجلس الدولة لحضور الطعن على وقف نشاطه

وصل منذ قليل مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، لحضور الجلسة المنعقدة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في الدعوى المقامة منه ضد قرار اللجنة الأوليمبية المصرية الصادر بوقفه عن ممارسة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، والدعوة لعقد جمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي.
فيما شددت قوات الأمن من تواجدها أمام قاعة المحكمة المنظور بها الجلسة.
كانت اللجنة الأوليمبية المصرية، في 4 أكتوبر الجارى، ألزمت إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي، بدلًا من مرتضى منصور، الذي تم إيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات.