للمرة الثانية.. إصابة عبد الله جمعة بفيروس كورونا

كشف عبد الله جمعة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن إيجابية المسحة التي خضع لها بالأمس للكشف عن فيروس كورونا، بالرغم من تماثله للشفاء من الإصابة بالفيروس منذ عدة أيام.
وكتب اللاعب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "مسحة كورونا إيجابي".
وسيخضع اللاعب للعزل المنزلي في الفترة الحالية مع تلقي العلاج على أن يخضع لمسحة جديدة وفحوصات طبية خلال الأيام القليلة المقبلة.
وسيغيب اللاعب عن مباراة فريقه المقبلة أمام سموحة في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري والمقرر لها غدا باستاد برج العرب.
وكان طارق حامد لاعب وسط الفريق الأبيض تماثل للشفاء من الإصابة بفيروس كورونا مؤخرًا.