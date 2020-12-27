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تعليم

بإجراءات احترازية.. جامعة أسيوط تستعد لامتحانات الفصل الدراسي الأول

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 02:30 م
رئيس جامعة أسيوط
رئيس جامعة أسيوط
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إيهاب عمر
أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط على استمرار إدارة الجامعة في اتخاذ وتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا وعدم التهاون في تطبيقيها داخل جميع القطاعات والإدارات المختلفة بالجامعة ورصد المخالفين لها والذي يأتي تزامناَ مع استمرار الدولة في التصدي لانتشار فيروس كورونا و العمل على اتخاذ الإجراءات الوقائية الهادفة إلى الحفاظ على سلامة وصحة الأفراد.

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جاء ذلك تعقيباَ على اجتماع لجنة الإشراف على متابعة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا برئاسة الدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبعضوية وحضور الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتورة مديحة درويش عميد كلية الطب البيطري والدكتورة مها الخولى وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة هبة الله راشد وكيل كلية طب الأسنان لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور عماد الدين شعبان رئيس قسم علوم الصحة الرياضية بكلية التربية الرياضية و الدكتور مدحت العربي أستاذ الصحة العامة وطب المجتمع بكلية الطب والدكتورة بثينة الفاتح نائب مدير مستشفى الطلاب، والأستاذ مصطفى حسن أمين عام الجامعة المساعد والأستاذ ناصر دوينى المشرف على إدارة الأمن الجامعي والأستاذ عزالدين المنصوري مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب.

وأكدت الدكتورة مها غانم على أن اجتماع لجنة اليوم يأتي تنفيذاَ لخطة الجامعة في متابعتها المستمرة للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا داخل الحرم الجامعي وداخل قطاعات الجامعة، حيث تم استعراض الإجراءات الاحترازية والوقاية التي تم تطبيقها داخل قطاع الطلاب من تنظيم الجداول و صالات الامتحانات وتوافر الماسكات وأجهزة  قياس الحرارة وكذلك تشكيل لجان مركزية وأخرى فرعية داخل الكليات وذلك لمتابعة مدى تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل المكاتب الإدارية وأماكن الانصراف والحضور ووسائل النقل الجماعي والكافيتريات والمدن الجامعية والمتابعة الميدانية لمدى الالتزام أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بارتداء الماسكات والحفاظ على التباعد الاجتماعي في أماكن التجمعات داخل وخارج الكليات والمدرجات وذلك لرصد المخالفين وتوقيع الغرامات والجزاءات.

ومن جانبه أشار الدكتور شحاتة غريب إلى اتخاذ قطاع شئون التعليم والطلاب كل الإجراءات الاحترازية والوقائية استعدادا لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020/2021 والتي تشمل تعقيم وتطهير كل لجان الامتحانات وتقليل أعداد الطلاب الممتحنين داخل اللجان ومراعاة المسافات التباعدية وتوافر أكثر من 28 جهاز قياس الحرارة والماسكات وتواجد الأطقم الطبية داخل اللجان وجيل التعقيم وإلغاء جميع الإعفاءات من أعمال المراقبة والملاحظة، كما تم التنسيق مع  اتحاد طلاب الجامعة لتشكيل فرق طلابية لتواجد خارج صالات الامتحانات وعلى البوابات الرئيسة  لمتابعة الإجراءات الاحترازية للطلاب قبل وبعد أدائهم للامتحانات وتوفير وتوزيع  الماسكات وجيل التعقيم وقياس الحرارة لهم.

وأوضح الدكتور شحاتة غريب أنه تم تشكيل لجان للأنشطة الطلابية بالتنسيق مع إدارة رعاية الشباب وعمداء الكليات وطلاب الاتحاد للتنسيق ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية عند ممارسة أى نشاط طلابي وتوافر كل الأدوات الاحترازية، مشددا على ضرورة التعامل بكل حزم مع الإشكاليات الثقافية التي تعانى من اللامبالاة وعدم الوعي في التعامل مع فيروس كورونا.
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