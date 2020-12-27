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فن

حفيدة عادل إمام تفاجئ الجمهور بصورة نادرة للزعيم مع زوجته

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 02:42 م
عادل إمام و زوجته
عادل إمام و زوجته
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ندى فكرى
نشرت حفيدة عادل إمام "هالة"، صورة نادرة للزعيم مع زوجته هالة الشلقاني، عبر خاصية ستوري بحسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".


وظهر الزعيم عادل إمام في الصورة وهو يحتضن زوجته.


ويقوم الزعيم عادل إمام بتحضير فيلم سينمائى جديد ويتكتم صناعه عن تفاصيله، حيث يتم الإفصاح عنه خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء المخرج رامى إمام من تعاقدات النجوم المشاركين مع الزعيم في الفيلم، والاستقرار على الخطوط العريضة للسيناريو، خاصة أن الزعيم يعود بفيلم كوميدى.


وقرر الزعيم عادل إمام الحصول على إجازة من تقديم مسلسلات جديدة العام المقبل، بعد ظهوره هذا العام من خلال مسلسل "فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى امام وشارك في بطولته داليا البحيرى، ودلال عبد العزيز، وفاء صادق، وطارق الإبيارى، وهدى المفتى، ومحمد كيلانى، ورانيا محمود ياسين، وإلهام عبد البديع، وسليمان عيد، وبدرية طلبة، وأحمد فريد، وجميل برسوم، ومحسن منصور، وعلاء عمرو، وعدد آخر من الفنانين.


تدور أحداث العمل حول امتلاك نور عبد الحميد، الشهير بـ"فلانتينو" وزوجته عفاف سلسلة مدارس يطلق عليها اسم "مدارس فلانتينو"، ونتيجة لقوتها وسيطرتها على مجرى الأمور، تنشأ بينهما العديد من الخلافات طوال أحداث المسلسل ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.
حفيدة عادل إمام تفاجئ الجمهور بصورة نادرة للزعيم مع زوجته
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