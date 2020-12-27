جامعة الفيوم تنظم ندوة لـ"خريجى كلية الآداب وسوق العمل"

تحت رعاية الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الأستاذ الدكتور خالد عطا الله، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب نظمت وحدة متابعة الخريجين بكلية الآداب ندوة تحت عنوان: "خريجو كلية الآداب وسوق العمل".





بحضور الدكتور هاني أبو العلا، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذ الدكتور وليد الشيمي، مدير مركز متابعة الخريجين بالجامعة، والدكتورة هناء صبري، مدير وحدة متابعة الخريجين بالكلية، والدكتورة إيمان صبري، مدير وحدة الأزمات بالكلية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب بالكلية بقاعة المؤتمرات بالكلية.





وجه الدكتور هاني أبو العلا الطلاب بضرورة صقل السيرة الذاتية لمواكبة متطلبات سوق العمل، مشيرًا أن الجامعة تدعم طلابها عن طريق توفير دورات تدريبية وندوات تثقيفية دورية، ومؤكدًا ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





وأكد الدكتور وليد الشيمي أن مركز متابعة الخريجين يولي اهتمامًا كبيرًا بخريجي الجامعة ويتابع مسيرتهم المهنية، مشيرًا إلى أن دور المركز يكمن في التواصل مع مؤسسات سوق العمل للحصول على الوظائف الملائمة للخريجين، وأيضًا يقوم المركز بعقد ملتقى توظيفي لكليات الجامعة بالإضافة إلى وجود رابطة لخريجي الجامعة، موجهًا الخريجين لتطوير مهاراتهم وإمكاناتهم لمواكبة سوق العمل.





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قرّر الدكتور أحمد جابر، رئيس جامعة الفيوم، الأربعاء، تخصيص يوم واحد فقط للاحتفال بعيد العلم الثالث عشر لتكريم أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين والطلبة والطالبات، وإلغاء باقي الاحتفالات الخاصة.

وقال رئيس الجامعة في بيان، إنه قد تم مسبقا على مدار شهور التجهيز والتحضير لتلك الاحتفالية لتكون على مدار ثلاثة أيام متتالية وهي 29،28،27 من ديسمبر 2020، ولكن نظرا للظروف الحالية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتجاوز أعداد السادة المقرر تكريمهم لألف مكرم، وحرصا من إدارة الجامعة على صحة وسلامة كافة منتسبيها فقد تم الاكتفاء بيوم واحد فقط لاحتفالية جامعة الفيوم بعيد العلم الثالث عشر ليكون يوم الإثنين الموافق 28 ديسمبر 2020، واقتصار الحضور في قاعة الاحتفالات الكبرى على المكرمين في فئات الجوائز النوعية والحاصلين على أعلى درجات الترقي لدرجة أستاذ وأستاذ مساعد وأوائل كليات الجامعة، مع مراعاة تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.



وأضاف رئيس الجامعة بأن المكرمين في فئات النشر العلمي والحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه وباقي الجوائز سيتم تسليم شهادات تكريمهم إلى عمداء كلياتهم ليتم توزيعها فى احتفالية بسيطة بكل كلية.













